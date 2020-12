Close

Carmen Aub posa muy sensual ¡Se quita la ropa! La actriz decidió quitarse la ropa ¿Por qué lo hizo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Carmen Aub reveló que se había quitado los implantes mamarios tras sufrir una afección de salud. Ahora, la actriz de la teleserie El señor de los cielos hace una reflexión sobre el cuerpo femenino y realiza una atrevida acción al posar toples tras la mencionada operación. Incluso, aprovechó para hacer una confesión sobre el “bra” que tiene en una mano; mientras con la otra cubre uno de sus senos. RELACIONADO: La visita a Belén de las celebridades Image zoom “¿Cuál fue el primer comentario que escucharon de su cuerpo? ‘No comas eso que engorda’, ‘¡Qué flaca estás!’ ‘Necesitas más (o menos) ___’”, mencionó Aub en su cuenta de Instagram. “Nunca enfocados en la salud ni en el balance cuerpo/alma, y cuantas veces no buscamos ser o complacer a los demás en vez de a nosotros mismos... ¡¡los leo!! PD: compré mi primer bra”. Esta fotografía ha causado revuelo entre los usuarios, quienes de inmediato reaccionaron con mensajes positivos, confesiones y sus propias reflexiones al respecto. Image zoom Carmen Aub | Credit: Mezcalent “Muy guapa y sexy con y sin implantes. Que bien que disfrutes el no tenerlos, como de seguro disfrutaste ¡¡los años que los tuviste!! El ponerse o no, no es precisamente falta de amor propio”, mencionó una cibernauta. “¡¡¡Sé que no es fácil!!! Pues yo también fui plana. Me puse implantes para complacer a otros, esa era la realidad. Estoy pensando en quitármelos definitivamente. Pero, sinceramente, tengo miedo de la cicatriz”, confesó una fanática. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Recuerdo que un día en secundaria un compañero me dijo ‘si estuvieras nalgona fueras mejor que tu prima (mi prima con su supercuerpazo y yo de nalga cuadrada)’. Eso amigos me marcó y es feo traer siempre ese tema en la cabeza que si tuviera o no ¡hay no que desgaste! Pero nunca es tarde para tirar la basura que trae uno en la cabeza”, reflexionó una mujer. Carmen Aub ha sido muy abierta con el tema de los implantes que tenía y compartió el proceso por el que atravesó cuando se los quitó.

