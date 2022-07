Carmen Aub es 'Roxana', la villana de Mujer de nadie (Univision), que lucha por el amor de 'Fernando' en cámara, pero detrás de escena se plantea por qué todavía no encuentra pareja.

La actriz confesó que ella también audicionó para ser la buena de la historia, el papel que finalmente interpreta Livia Brito.

"Yo estaba en Miami, me mandaron el casting y yo hice de hecho el casting para 'Roxana'; me llegó también el casting de 'Lucía', que yo creo que ya Livia estaba puesta para 'Lucía', pero yo creo que querían ver distintas opciones, como matices y la verdad es que de esas veces que cuando te relajas y dices 'mira, si es para mí es para mí'", dijo a Mezcal TV.

Mujer de nadie Livia Brito, Marcus Ornellas y Carmen Aub en Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION

Implantes de seno

A dos años de haberse retirado los implantes de seno, la actriz se dio cuenta del largo camino que recorrido para alcanzar una mayor seguridad en sí misma.

"Yo te puedo decir que lo que yo he avanzado en mi seguridad y ahora que me los quité es como la prueba, la prueba de que sí he crecido como ser humano y que estoy segura de mí; o sea, que me doy el valor no solo por lo externo sino por lo interno".

¿Cómo lo conseguiste? "Con terapias. Todas las semanas tengo mis terapias con psicólogos y yo creo que es muy importante, pero no nada más te digo ir a la terapia, sino ponerlo en práctica, ser consciente y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho".

Carmen Aub Carmen Aub no esconde su cicatriz | Credit: Instagram Carmen Aub

carmen aub lista para tener novio Credit: Mezcalent

¿Lista para una relación?

Con esta seguridad en sí misma, Carmen está lista para una relación de pareja.

"Estoy abierta al amor, buscando, ¡manden curriculums!", contó entre risas.

¿Por qué no tienes pareja?

"Eso mismo me pregunto yo. Ya no sé si tengo un problema que tengo que trabajar algo más. Según yo soy como muy relajada, según yo soy como muy "easy going", pero no sé qué pasa".

¿Qué es lo que ya no quieres en una relación?

"No quiero que me controlen. No quiero tener que renunciar a mi vida. Yo soy una persona muy independiente y necesito alguien que entienda este estilo de vida y que no me lo quiera controlar, y que tampoco me haga sentir una presión porque yo hago las cosas y me considero una buena pareja porque soy detallista".

Carmen Aub Carmen Aub | Credit: TELEVISAUNIVISION