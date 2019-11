¿Carmen Aub se muda a España? La actriz se confesó en exclusiva ¿Cuáles son los siguientes pasos que Carmen Aub tomará en su carrera? La actriz de El señor de los cielos lo dijo todo en exclusiva By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Carmen Aub está tan metida en cuerpo y alma en su personaje de Rutila Casillas que su corazón no tiene espacio para nadie más. Image zoom Instagram Carmen Aub "Estoy soltera y muy contenta, trabajando tanto que mi corazón y mi cabeza están en el trabajo", confiesa la mexicana de 30 años, quien sabe muy bien las cualidades que debe tener el hombre que logre distraerla de su trabajo en El señor de los cielos (Telemundo). "Tendría que haber amor y respeto. Si compartimos eso y las ganas de resolver juntos se tiene todo". Image zoom Cortesía TELEMUNDO Mientras ese príncipe toca a su puerta, la actriz tiene otros proyectos en mente. "Quiero hacer mucho más cine. Hay tantas opciones tanto del cine como las series", adelanta la artista, que es amante del ejercicio y el triatlón, y que en diciembre cumple una década de carrera artística. Image zoom Mezcalent "Quiero irme a España para hacer una serie, quiero ir a Argentina. Tengo muchas ganas de seguir creciendo". ¡Que así sea! Advertisement

