Carmen Aub regala sonrisas en plena pandemia con Escuela para seductores La actriz de El señor de los cielos está de estreno con esta comedia que acaba de aterrizar en las salas de cine mexicanas y que busca llevar un poco de alegría y felicidad al público en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2017, después de varios años interpretando a Rutila Casillas, la hija de Aurelio Casillas (Rafael Amaya), en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, Carmen Aub aprovechó una pausa entre temporada y temporada para explorar otra faceta como actriz. Así llegó a su vida Escuela para seductores, una divertida comedia que a tres años de su filmación acaba de estrenarse en México en plena pandemia de coronavirus. "Estábamos emocionados de que por fin íbamos a poder estrenar y pasó todo esto, pero también siempre creo que las cosas pasan en el mejor momento y la verdad es que me da muchísimo gusto saber que al final la película sí está saliendo", cuenta Aub en entrevista vía telefónica con People en Español. "Es la historia donde un hombre es el seductor pero está siendo dirigido por una mujer y eso se me hizo interesante". Image zoom Carmen Aub Óscar Ponce/Make It Prensa La intérprete de 30 años, que se ha convertido en una de las actrices mexicanas más exitosas y reconocidas de su generación, está convencida de que todo en la vida llega cuando tiene que llegar y el estreno de esta película en plena pandemia no iba a ser la excepción ya que, asegura, es justamente lo que necesita ver la gente en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. "Han sido tiempos bien difíciles con mucho estrés, mucha ansiedad e incertidumbre y poder desconectarnos un poco de todas esas tragedias para reír, para tener algo más de qué hablar… Porque esta película va a tener mucho de qué hablar", asevera. “Cuando salgan del cine, además de que la han de haber pasado increíble, van a tener algo que comentar. Y eso está padre, hablar de algo que no tenga que ver con la pandemia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aub, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, está viviendo este estreno desde su casa en Miami, lugar en el que se encuentra pasando el confinamiento. Image zoom Carmen Aub Óscar Ponce/ Make It Prensa “Este tiempo me ha servido mucho desde el crecimiento personal que he podido hacer”, afirma la actriz. "La verdad es que al principio estaba un poco estresada y ansiosa de regresar al set, pero he aprendido a agarrarle cariño, a disfrutar el tiempo para mí sola, el tiempo con mi familia, a descansar y a retomar aficiones que tal vez ya había perdido y encontrar nuevas". "Encontrar este balance entre lo profesional y lo personal es algo que me gustaría mantener porque me ha hecho mucho bien". Entre esas aficiones se encuentra el aprender a tocar el ukelele, un instrumento musical de cuerda más pequeño que la guitarra que se ha convertido en su nuevo hobby. "La verdad es que soy malísima, pero no importa", asevera entre risas. "Es algo que me ha mantenido distraída y que obviamente tengo que seguir practicando". Image zoom Carmen Aub Óscar Ponce/ Make It Prensa La actriz ha extraído muchas enseñanzas de la pandemia, especialmente una: encontrar el balance entre lo profesional y lo personal y que espera no perder cuando todo acabe. "No quiero perder el seguir dándome tiempo para mí, el seguir haciendo mis aficiones. Encontrar este balance entre lo profesional y lo personal es algo que me gustaría mantener porque me ha hecho mucho bien", concluye.

Close Share options

Close View image Carmen Aub regala sonrisas en plena pandemia con Escuela para seductores

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.