El emotivo mensaje de Carmen Aub a Rafael Amaya por su regreso a Telemundo: "Sé que vienes con todo" La actriz mexicana mostró su total admiración por quien el protagonista de la telenovela El señor de los cielos, luego de los graves problemas personales que ha Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Carmen Aub le envió un emotivo mensaje a Rafael Amaya, quien fuera su compañero en la exitosa narcoserie El señor de los cielos, por su regreso a Telemundo. "Rafa, la emoción que yo siento en este momento es enorme", aseguró a Aub, quien habló con el actor mexicano en el programa Hoy día (Telemundo) con motivo del regreso a la cadena de televisión del mexicano para trabajar en la serie Malverde: El santo patrón, en la que encarnará el personaje de un bandolero llamado Teo. "No tengo palabras para expresar lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto, el gusto que me da saber que estás de regreso", le dejó saber la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy en primera fila para saber con qué nos vas a sorprender, yo sé que vienes con todo y renovado y mejor", agregó Aub, quien también le envió a "Rafita" un abrazo y un beso enorme. "Espero dártelo pronto en persona. Vamos con todo Rafita, te quiero muchísimo, felicidades", dijo. Por su parte, Amaya agradeció sus palabras a "Carmencita", a quien dijo que quería mucho. El actor mexicano, quien confesó estar "nervioso" con su regreso a la televisión, se incorpora luego de dos años en ausencia y de un proceso de rehabilitación por sus adicciones al alcohol y las drogas.

