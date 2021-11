Carmen Aub cuenta abiertamente por qué se quitó los implantes de seno Durante su paso por el programa Hoy día, la actriz de Parientes a la fuerza aclaró la razón por la que se hizo esta cirugía una década después de aumentarse los pechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumple un año desde que se retirara los implantes de seno, Carmen Aub ha alzado su voz para hablar de su experiencia y de cómo ha cambiado su vida desde que se los quitó. Durante una entrevista en el programa Hoy día, la protagonista de Parientes a la fuerza reconoció haber tomado la mejor decisión. "Me di cuenta que lo había hecho por las razones equivocadas", confesó a Adamari López sobre por qué un día decidió aumentar sus senos. Después de una década con ellos explicó que empezó a sentir síntomas raros que, aunque no está probado que sea de los implantes, sí asegura que desaparecieron cuando se los quitó. No tuvo problema en reconocer que se los puso por su profesión, por verse mejor y conseguir un protagónico, pero tanto tiempo después y tras promover la salud y el bienestar, sentía que tenía que ser coherente con su forma de pensar y vivir. "Tengo que ser congruente con lo que promuevo, con lo que soy", dijo. Lo tenía claro, se los quitaba porque "quiero aceptarme como soy". El hecho de haberse sacado los implantes no significa que se arrepiente de habérselos puesto, fue una etapa bonita mientras duró y que acabó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me arrepiento de habérmelos puesto, yo fui feliz, los gocé, a veces veo un vestido y digo 'qué bonitas se verían mis chichis en ese vestido'", expresó entre risas a Adamari. Ahora no luce tan voluptuosa pero está más segura de sí misma que nunca. No pide a la gente que no pase por quirófano, sino que si lo hace, lo haga por las razones adecuadas. "Hágalo por las razones correctas, no por la sociedad, las redes sociales, los likes... Házlo por ti, porque tú quieres", resaltó. En su caso ya es algo que dejó atrás. "Pasé mis diez años, he trabajado en mí y estoy lista para estar natural", concluyó. Su talento, su energía positiva y su belleza siguen siendo las mismas.

