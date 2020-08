Carmen Aub sobre su novio: "Pasamos de tener una relación complicada en tiempos a estar mucho tiempo juntos" La actriz de El señor de los cielos (Telemundo) cuenta a People en Español cómo ha pasado el confinamiento junto a su pareja Nicolás. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus ha supuesto un valioso tiempo de crecimiento personal para Carmen Aub, quien da vida a Rutila Casillas en la superserie de Telemundo El señor de los cielos. “Al principio estaba un poco estresada y ansiosa de regresar al set, pero he aprendido a agarrarle cariño, a disfrutar el tiempo para mí sola, el tiempo con mi familia, a descansar y a retomar aficiones que tal vez ya había perdido y encontrar nuevas”, compartía semanas atrás la joven actriz mexicana en entrevista con People en Español. De apenas ver a su pareja debido a las largas jornadas de trabajo que la obligan a pasar mucho tiempo fuera de su hogar en Miami, la talentosa intérprete de 30 años ha pasado a compartir meses enteros de confinamiento bajo el mismo techo junto a su novio Nicolás, un guapo médico residente que se encuentra realizando sus prácticas en Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entre que yo siempre estoy entre México y Miami por el trabajo pasamos de tener una relación complicada en tiempos a estar mucho tiempo juntos", cuenta Aub a People en Español. Lejos de desgastar la relación, el confinamiento los ha fortalecido más como pareja. "Él está haciendo su residencia en medicina entonces la verdad es que sí le han tocado de repente horarios muy pesados y eso ha sido bueno porque nos damos nuestro espacio", asevera. “Aunque igual cuando estamos juntos siempre procuramos cada quien su espacio y nos llevamos muy bien. Compartimos aficiones y también las aficiones que tenemos por separado no las descuidamos”, señala Aub, quien a pesar de ser muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida privada ha presumido en numerosas ocasiones de su pareja en Instagram.

Close Share options

Close View image Carmen Aub sobre su novio: "Pasamos de tener una relación complicada en tiempos a estar mucho tiempo juntos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.