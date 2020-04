Las románticas vacaciones de Carlos Ponce y Karina Banda en Colombia. ¡Mira sus fotos! By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images (2) Carlos Ponce y Karina Banda pasean su amor por Colombia. Mira las fotos de sus vacaciones juntos. Empezar galería DE FIESTA (Instagram/@karinabandatv) Para celebrar sus 30 años, la periodista mexicana Karina Banda viajó a Colombia con su novio, el actor puertorriqueño Carlos Ponce. "Tengo muchas razones para festejar... por llegar a los 30 con salud, trabajo y tantas bendiciones", escribió la reportera de El gordo y la flaca (Univisión) en Instagram. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement VACAS-IONES (Instagram/@poncecarlos1) "De VACAS-iones en #doubledate. Feliz", bromeó Ponce junto a esta foto de la pareja compartiendo con vacas. 2 de 10 Applications Ver Todo REALISMO MÁGICO (Instagram/@karinabandatv) La pareja parece salida de una de las novelas del escritor colombiano Gabriel García Márquez. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement PASO FINO (Instagram/@karinabandatv) La periodista parece estar disfrutando este paseo a caballo. 4 de 10 Applications Ver Todo A GALOPE (Instagram/@karinabandatv) Al parecer Banda no le tiene miedo a los caballos y hasta siguió a Ponce cabalgando por este riachuelo. 5 de 10 Applications Ver Todo SOÑANDO DESPIERTA (Instagram/@karinabandatv) ¿Qué mejor manera de cerrar el verano que con este romántico viaje en pareja? 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement VERDE ESPERANZA (Instagram/@karinabandatv) Así de feliz paseó Karina por las coloridas calles de Colombia. 7 de 10 Applications Ver Todo VIVA COLOMBIA (Instagram/@karinabandatv) Rinconcitos como este se quedan grabados en el alma. 8 de 10 Applications Ver Todo COQUETA (Instagram/@karinabandatv) ¿Quién será el fotógrafo a quien Karina le sonríe en esta foto? 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement DE TELENOVELA (Instagram/@karinabandatv) Con este look, la guapa mexicana parece un personaje salido de culebrones como "Doña Bárbara" o "La Patrona". Que sus 30 sean felices y memorables. "Dios te siga consintiendo para que continúes intoxicando al mundo con tu sencillez , sonrisa, espontaneidad y Amor", le deseó su novio en Instagram. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

