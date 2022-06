Shakira "está triste" tras su separación de Piqué: revela Carlos Vives Carlos Vives afirmó que Shakira está triste por la difícil situación que atraviesa tras la ruptura de su relación con el futbolista Gerard Piqué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Carlos Vives Shakira y Carlos Vives | Credit: MAURICIO DUENAS/AFP via Getty Images Las últimas semanas no han sido fáciles para Shakira tras anunciar su separación de Gerard Piqué, su pareja por más de 10 años y padre de sus dos hijos. Aunque a la cantante se le ha visto muy divertida en el show de televisión Dancing with Myself de NBC y en otra ocasión de paseo con sus hijos, lo cierto es que no la está pasando nada bien. "Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", dijo su coterráneo Carlos Vives, autor junto a la barranquillera del tema "La bicicleta", en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press en Madrid. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'Estoy triste'", contó Vives, quien se encontraba en la capital española el pasado fin de semana para asistir al concierto aniversario de una radio musical española. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) El cantante colombiano dijo que tenía la mejor opinión de Piqué, y negó conocer algún detalle sobre la supuesta infidelidad a la que se ha atribuido el de la relación. "No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", sostuvo. Cuando le preguntaron a Vives qué creía del supuesto apodo de "la patrona" que los jugadores del Barcelona le han puesto a Shakira, este respondió con indudables palabras de amor hacia su colega y amiga. "No puede ser, no me digas esa vaina", dijo. "Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien". Shak y Pique SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que a inicios de junio la pareja comunicara que habían terminado su relación, se ha conocido que ninguno de los dos está muy bien con la decisión. Incluso el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó que Piqué estaba sufriendo. "Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo", indicó.

