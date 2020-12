Close

Exclusiva Carlos Vives: "Sueño con mejorar la calidad de vida de la región donde vivo" El cantante colombiano abre su corazón para hablar de sus sueños y el trabajo que está realizando a nivel personal y profesional. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con 41 años de carrera, Carlos Vives goza de un gran prestigio internacional que lo llevó a formar parte del Salón de la Fama de los Latin Billboard. Además, se ha hecho acreedor a 16 Latin Grammys, tres de ellos los sumó en la última ceremonia. También cuenta con tres Grammys, un premio Billboard, entre otros. Ahora, el cantante tiene una meta que, más allá del ámbito profesional y con su fundación llamada Tras la perla, trata de ayudar a su comunidad porque “la música me ha llevado a entender un territorio y una problemática que tiene mi país, y la región de donde yo vengo: Santa Marta, Colombia". RELACIONADO: Carlos Vives será responsable de un nuevo museo en su natal Colombia Image zoom “Mi sueño está en mejorar la calidad de vida de aquí donde vivimos”, comentó Vives a People en Español. “No es justo vivir en un territorio tan rico, tan hermoso y que tengamos al día de hoy esta pobreza. Empobrecemos a los pescadores porque contaminamos los ríos, dañamos la ciénaga, hicimos mal las carreteras, hicimos un daño ecológico”. Asimismo, el también actor ha desarrollado, por algunos años, un proyecto multicultural titulado Cumbiana, con el cual pretende rescatar la historia de la cumbia, el vallenato y otros ritmos. Además, busca corregir los errores históricos que se han hecho populares como “que la cumbia es africana y se quedó como una verdad”, cuando “tiene un origen americano”. Así, lanzó un disco con temas alusivos, un libro y un documental titulado El mundo perdido de Cumbiana. “Cumbiana fue una palabra que me inventé para hablar del territorio donde nace la cumbia, que es el mismo donde nacen los vallenatos y nace, digamos, lo más popular de la música colombiana”, explicó. “Un profesor me escuchó en entrevistas hablando del tema y comenzó a mandarme información. Dije: ‘Tengo que escribir un libro para contar [la verdad] porque nos hemos confundido con la historia de la cumbia’ ”. Image zoom El chico de 18 años que cambió su intención de convertirse en médico para iniciar una carrera artística y que pensaba que solo tendría “un proyecto local”, se convirtió en una figura internacional. “Nunca pensé en la fama, que me exportaran. No aspiraba a irme, no soñaba con Hollywood”, confesó. “Hay cositas de los sonidos nuevos que he aplicado en mi estilo. He entendido que estos computadores y mucha de la música como se hace hoy también puede ser instrumento para seguir haciendo lo mío. El compromiso es no perder mi identidad por lo que la gente que llevó a otras partes”, mencionó. “Las nuevas generaciones de artistas que han aparecido dentro de la música que hoy llaman urbana, encontraron una conexión con lo mío y entonces siempre me han invitado naturalmente [a colaborar con ellos]”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A causa de la pandemia, Carlos Vives tuvo que detener los proyectos que tenía como una gira por Estados Unidos y Europa, y su regreso a la actuación con una serie de televisión sobre un futbolista colombiano. Sin embargo, pretende retomarlos “en el momento en que esta situación nos lo permita”.

Exclusiva Carlos Vives: "Sueño con mejorar la calidad de vida de la región donde vivo"

