Carlos Vives y Residente en guerra de Twitter por la educación en Colombia

El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Hoglar, conocido como Residente, se encuentra de gira y en su paso dará una Vuelta por dos ciudades de Colombia, Bogotá y Cali, donde se presentará el 23 y 24 de Noviembre.

Para anunciar sus presentaciones en dichas ciudades, el exintegrante de la agrupación Calle 13, conocido por hablar abiertamente sobre sus posiciones ante la política, convocó a miles de estudiantes colombianos a que sustenten su causa en sus conciertos, lo que desató la ira en Twitter de varios internautas.

“Ese día la tarima va a ser de los estudiantes, pero de los estudiantes que la juegan inteligente y que se quieren manifestar pacíficamente por los derechos de los estudiantes que son fundamentales… ¡Yo no voy a decir nada! El espacio va a ser de ustedes […] y yo no quiero que se metan partidos políticos, no me interesa”, dijo en un video que colgó en Twitter.

Colombia🇨🇴En mis conciertos de Bogotá y Cali la tarima será de los estudiantes. Cuentan con mi apoyo✊ pic.twitter.com/pZr0U5n6F2 — Residente (@Residente) November 19, 2018

El llamado de Residente era a los líderes estudiantiles para venir a expresar su opinión, pero la conversación fue interceptada por el periodista Fernando Martínez, quien cuestionó a Residente por hablar de política en Colombia e involucró a Carlos Vives.

“La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los países desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común”, fue la respuesta del intérprete de “La gota fría” ante la pregunta del periodista sobre qué pensaba.

La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los paises desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común. https://t.co/WCQdPxAaHk — Carlos Vives (@carlosvives) November 20, 2018

Pero Residente concluyó como era de esperarse: sin excusas y defendiendo su punto de vista.

“¿Acaso no entendió el mensaje? Los derechos estudiantiles son derechos universales y no hay que politizarlos. Yo no quiero a nadie relacionado a la política partidista en mi tarima. Ojalá Carlos Vives y otros artistas colombianos nos ayudaran en Puerto Rico con la educación”.

Acaso no entendió el mensaje? Los derechos estudiantiles son derechos Universales y no hay que politizarlos. Yo no quiero a nadie relacionado a la política partidista en mi tarima. Ojalá @carlosvives y otros artistas colombianos nos ayudaran en Puerto Rico con la educación https://t.co/YWm7Kd9ccx — Residente (@Residente) November 19, 2018

El mismo fue defendido por miles de sus seguidores colombianos. “¿Abrirle espacio a los jóvenes para que sustenten sus puntos y defiendan su causa, que es totalmente justificada es ser incendiario? Pues si, lo es, y me alegra que alguien lo haga, porque los artistas de acá sirven para tomarse fotos e ignorar la realidad”, escribió una comentarista.

¿Creen que un artista extranjero puede hablar de la política de un país que visita?