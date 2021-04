Primeras declaraciones de Carlos Vives tras la muerte de su papá: "Se me parte el alma" El cantautor está desolado tras la muerte de su padre, el doctor Luis Aurelio Vives Echeverria. Estas fueron sus primeras palabras públicas tras la muerte de su progenitor. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así, que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el Nene Chu", escribió el genial cantautor Carlos Vives para despedir a su padre, el doctor Luis Aurelio Vives Echeverría quien acaba de fallecer. "Y hoy, lunes de Pascua, se me fue mi papá", comentó ayer desde sus redes. "Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado", reveló con el corazón en la mano. "Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida", finalizó bajo este enternecedor video. Hace tiempo, según una entrevista de la agencia Efe, Vives afirmó que aprendió de su papá a ser flexible con la vida y el respeto absoluto a las mujeres: "él fue criado por una mujer y tenía claro que no solo son igual de capaces que los hombres, sino que en muchas cosas son mejores". Carlos Vives Padre Image zoom Credit: IG Carlos Vives SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Don Luis Aurelio llevaba tiempo delicado de salud y falleció a los 91 años en la ciudad de Santa Marta, rodeado por sus seres queridos, según informaron diversos medios colombianos.

