Así fue el fin de semana de los famosos en las redes

Carlos Vives
"Me llena de emoción estar en la segunda temporada de @lavozus y compartir con estos amigos de la música @laguzmanmx @luisfonsi@wisin", compartió el cantante.

Carolina Sandoval
"Estos colores, esta magia, esta tranquilidad, este lugar", dijo muy relajada la presentadora.

Natti Natasha
"Todo listo para HOY BrrrrRRRr @anuel_2blea@reinadlacancion", comentó la cantante desde el set de la Reina de la Canción.

Rashel Díaz
"Lo que más me gusta de mis fines de semana es poder compartir tiempo con mis bebés, definitivamente Romeo y Ángel son un regalo de Dios para nuestra familia", destacó la cubana.

Lourdes Stephen
"Goza tu #domingo, que lo bailado nadie te lo quita. Bendiciones 🙌🏼", expresó la dominicana.

Karla Martínez
"Las adoro hermosuras!!! @jennygalante @nidiafs", dijo la mexicana.

Michelle Galván
"Cuando el arte, la ciencia y la tecnología se unen para crear un espacio fuera de serie", dijo la mexicana admirada en una exposición de arte, tecnología y ciencia en Miami.

Myrka Dellanos
"Feliz Finde! 🍁 ", comentó la periodista desde California con un espectacular paisaje otoñal de fondo.

Francisca Lachapel
"Explorando ando… y ustedes que hacen?", preguntó la dominicana desde sus vacaciones.

Farruko
"Calle pero elegante", compartió el puertorriqueño sobre su vestuario.

