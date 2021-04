Con música y mucha emoción: así homenajeó Carlos Vives a su papá en su funeral El artista colombiano despidió a su progenitor Luis Aurelio Vives Echevarría con unas palabras conmovedoras y haciendo lo que más ama en la vida: cantar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana el cantante Carlos Vives despedía a una de las personas más importantes en su vida, su padre Luis Aurelio Vives Echevarría. El respetado doctor fallecía el Lunes de Pascua tal y como informó el artista. El intérprete de "Robarte un beso" y su familia le daban el último adiós en un funeral de lo más emotivo donde solo hubo espacio para las palabras bonitas, los recuerdos entrañables y, sobre todo, la música. "Luis Aurelio. ¡Gracias papá!", escribió Vives junto a este emotivo video en el que homenajeaba a su padre cantando con unos maravillosos músicos en plena calle. "Sin ti", la canción que interpretó, fue la primera que le enseñó su papá siendo niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista compartió las preciosas palabras con las que honró a su papá en el funeral a través de sus historias de IG. Un discurso cercano y emotivo que denota el amor y la admiración tan grande que siempre sentirá por él. El colombiano destacó la entrega del señor Vives y, especialmente, cómo ponía su conocimiento y sus logros al servicio "de los más necesitados y olvidados por la sociedad". Carlos Vives Image zoom Carlos Vives | Credit: IG/Carlos Vives Una despedida que estuvo llena de esa paz y serenidad que él siempre transmitió a los suyos. "Papá, gracias por tu herencia y por tu amor". QEPD.

Share options

Close Login

View image Con música y mucha emoción: así homenajeó Carlos Vives a su papá en su funeral

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.