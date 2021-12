Carlos Vives de luto tras la muerte de alguien muy importante en su vida El cantante Carlos Vives y su familia sufren por el fallecimiento de un familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El luto empañó las celebraciones navideñas de Carlos Vives y su familia, debido a que su suegra María Elena Ángel falleció este 25 de diciembre de 2021 a los 76 años. Fue la esposa del cantante, Claudia Elena Vásquez, la encargada de informar la noticia en sus redes sociales, donde le dedicó algunos mensajes e hizo públicas algunas instantáneas con diversos momentos de la mujer que le diera la vida. "Padre Dios: Agradezco mi vida y con ella la vida de mi madre. Honro y respeto a mi madre en todo lo vivido. No cambio nada de lo vivido, acepto todo con infinito amor", mencionó la exreina de belleza en su cuenta de Instagram. "Acompaño a mi madre en este paso de la vida a la muerte, le pido que vuele, que suba hasta la eternidad infinita donde nada ni nadie podrá interrumpir su paz. Gracias Ma por confiar en tus hijos. Hoy te despedimos, te damos el permiso de descansar en paz. Es esa paz profunda que siempre mereciste", agregó. "A mis hermanos Isa y Jorge ¡fuerza! ¡Fuerza! Esa fuerza profunda que nos trae el compartir el mismo origen y la misma historia. Por siempre Maria Elena Ángel 1945-2021". Por su parte, el intérprete de "Robarte un beso" también se despidió de la señora con un par fotografías que dio a conocer, en una se le ve abrazando a Ángel y en otra ambos están paseando en bicicleta. Carlos Vives SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amamos Maria, gracias por tu dulzura y por ser luz para nuestra familia. Por siempre tú", escribió Vives para acompañar las fotografías que posteó en su cuenta de Instagram. Las muestras de cariño y apoyo por parte de los usuarios para la familia no se hicieron esperar. "Que en paz descanse. Nuestro más sentido pésame para ti, tus hermanos , tus hijos , Carlos y toda la familia"; "Un abrazo"; y "Mis condolencias", fueron algunos de los mensajes. Mientras tanto, Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez vive su duelo en privado.

