Carlos Vives compuso canción a Shakira y se la regaló por su cumpleaños 45 Con el fin de darle una sorpresa a su amiga Shakira, Carlos Vives le quiso rendir un homenaje con un tema musical compuesto exprofeso para la cantante colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 2 de febrero de 2022, Shakira esta celebrando porque cumple 45 años. Por ello, su amigo y paisano Carlos Vives, quiso hacerle un regalo muy especial en esta importante fecha; así, el cantante colombiano le dio como obsequio a la intérprete de "Ojos así" un tema que compuso exprofeso en su honor y que lleva por título "Currambera". "¡Shak! Esta canción es con todo el cariño del mundo. Gracias por tu arte; volaste muy alto y nos llevaste contigo. ¡Feliz Cumpleaños Currambera! Te quiero Shakira", escribió Vives en su cuenta de Instagram y acompañó el mensaje con un fragmento del video de este tema, donde se aprecian diversas imágenes de la compositora. La también bailarina respondió al generoso detalle de su colega poniendo también parte del video y dedicándole unas emotivas palabras de agradecimiento. "Querido Carlos Vives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida", escribió Shakira en la misma red social. Carlos Vives y Shakira Credit: William Fernando Martinez/AP Photo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer Barranquillera y a todas las Colombianas que tenemos una 'currambera' en el alma", agregó. "Eres un artista irrepetible, un poeta y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que ¡es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!". Carlos Vives respondió a este mensaje. "Feliz cumpleaños a nuestra currambera mayor. Te adoro mi Shak, gracias por tus palabras tan generosas", mencionó. Shakira está disfrutando de un festejo compartido porque su pareja Gerard Piqué también celebra su cumpleaños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Vives compuso canción a Shakira y se la regaló por su cumpleaños 45

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.