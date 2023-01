Carlos Villagrán planea el retiro definitivo de Kiko luego de más 50 años Tras más de cinco décadas, Carlos Villagrán dice adiós a su icónico personaje Kiko. El actor habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 78 años de edad y más de cinco décadas de carrera artística, Carlos Villagrán está listo para el retiro profesional y, particularmente, para dejar a su icónico personaje de Kiko que le dio tantas satisfacciones, lo lanzó a la fama internacional y lo interpretó por 52 años. Para ello, el actor ha planeado una gira con el circo de los Hermanos Caballero. "Llega el momento de decirle 'adiós' a la gente, 'adiós' a todo mundo. Decirle a todo el mundo que nos haga honor de visitarnos acá al circo", reveló Carlos Villagrán al programa estadounidense de televisión Hoy día (Telemundo). "Es la gira del adiós por la edad que tengo, y [para] tener la oportunidad también de poder valerme por mí mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera hacer un viajecito por allá con mi señora". Además de viajar, el famoso quiere hacer un libro para contar sus experiencias de vida. "Definitivamente nadie somos perfectos", confesó. "He fallado en muchas cosas, el hecho de tener tanto trabajo, yo he estado casado dos veces, tuve dos esposas. Empezar por Carlos Villagrán hasta llegar a Kiko porque es otro lenguaje el que habla Villagrán y Kiko". Carlos Villagrán Credit: Paul Archuleta/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el comediante, haber interpretado por tantos años a este niño, le ha dejado un gran aprendizaje a nivel personal y profesional. "Creo que me deja todo, va de la mano con Carlos Villagrán", advirtió. "Todos los adultos tenemos un niño adentro. Él mío se llama Kiko". Carlos Villagrán "Kiko" Credit: Cortesía: Un nuevo día Carlos Villagrán, quien se presentará en Estados Unidos con el tour de despedida, también dio a conocer cómo le gustaría que lo recordaran a su muerte. "Favor de poner en mi epitafio "Por favor sean felices", mencionó. "Que es lo que le pido a toda la gente".

