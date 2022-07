Carlos Santana sufre desmayo durante un concierto Se dan a conocer las razones de lo ocurrido a Carlos Santana en plena presentación en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes 5 de julio, Carlos Santana ofrecía una presentación en en el auditorio Pine Knob Music Theatre de Clarkston, en las afueras de Detroit, Michigan. El guitarrista llevaba 40 minutos de espectáculo cuando sufrió un desmayo que lo hizo caer del espaldas en el escenario. Ante ello, tuvo que ser atendido de inmediato en dicho espacio para luego ser llevado a un hospital cercano para recibir mayores cuidados y estar en observación. Se mencionó que el músico de origen mexicano sufría un golpe de calor y deshidratación. "Se encuentra bien", mencionó Michael Vrionis, su representante, en su comunicado. El propio famoso dio a conocer su estado de salud. "Gracias por sus oraciones. Cindy [Blackman mi esposa] y yo estamos bien, solo tomándolo con calma. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros a todos ustedes", dio a conocer en un mensaje que escribió en su cuenta de Facebook. De hecho, Blackman acaba de ofrecer un reporte con lo último sobre el estado de salud de su marido y una explicación más amplia de lo ocurrido. ¡Hola a todos! Carlos y yo les agradecemos mucho por sus oraciones, amor, cuidado y preocupación por él. ¡Por favor sepan que está descansando y lo está haciendo muy bien! Fue diagnosticado con agotamiento por calor y deshidratación", explicó en la misma red social. "Hacia 100 grados en el escenario y 114 bajo las luces, así que, junto con la falta de agua, es lo que causó el problema ¡él estará tan bien y como nuevo pronto! ¡Gracias de nuevo y los amamos! Cindy y Carlos". Carlos Santana Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los organizadores de la gira han anunciado que el próximo concierto de de Carlos Santana, que estaba anunciado para el miércoles en Pensilvania, Estados Unidos, como parte de su gira por este país, será pospuesto, pero aún no se determina cuándo será la fecha para realizarlo.

