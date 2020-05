Carlos Santana llora la muerte de uno de sus hermanos El legendario guitarrista compartió en redes sociales un emotivo mensaje en el que dijo adiós para siempre a su hermano Jorge. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El afamado guitarrista Carlos Santana está de luto por la muerte de uno de sus hermanos, el también músico Jorge Santana. Santana reveló la noticia a través de su cuenta de Facebook en la que dedicó un emotivo mensaje de despedida a su hermano menor, a quien cariñosamente llamaba Memo y que tenía 68 años. “Nos tomamos el tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge. Él hizo la transición al reino de la luz en le que no hay sombras, los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José”, escribió el músico en su cuenta de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Le acarician la cara [sus padres] y le besan las manos y lo bañan con luz y amor. Amamos apreciar y honrar tu alma Memo”, agregó el intérprete de “Oye como va” junto a la foto de su hermano tocando su instrumento favorito. Image zoom Carlos Santana / Facebook Según el portal TMZ, el representante de Santana, John Regna, informó que la muerte fue por causas naturales. Jorge, el más joven de los tres hermanos varones, nació en Jalisco, México. Siguió los pasos de Carlos al convertirse en un reconocido guitarrista y en los años sesenta formó la banda The Malibus, cuyo nombre luego cambió a Malo. Entre sus grandes éxitos está la canción "Suavecito". También trabajó con su famoso hermano en su compañía de gestión como director de relaciones con artistas. Los Santanas son siete hermanos en total. Los otros cinco son Antonio, Laura, Irma, Maria y Leticia.

