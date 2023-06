Carlos Santana cuenta cómo logró perdonar al hombre que abusó de él sexualmente cuando era niño El guitarrista Carlos Santana habla del abuso sexual que sufrió cuando era niño y cómo ha logrado perdonar a su agresor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Santana Credit: Ethan Miller/Getty Images Carlos Santana cuenta cómo logró perdonar al hombre que abusó de él sexualmente durante dos años. El icónico guitarrista, de 75 años, habló con PEOPLE, sobre el abuso que sufrió entre sus 10 y 12 años de edad. El músico comparte sus vivencias en el documental Carlos, por estrenar el 17 de junio en el Festival de Cine de Tribeca. La primera vez que Cantaba habló del abuso sexual fue vivió fue en una entrevista con Rolling Stone en el 2000, revelando que había sido abusado "casi todos los días" durante dos años por un hombre que cruzaba la frontera a México y le traía juguetes y regalos. Santana contó a The Guardian en el 2014 que su agresor era un turista americano que se hizo amigo de sus padres. "Mi hijo y yo lo estábamos hablando ayer, como la aceptación y el perdón son muy espirituales", contó a PEOPLE. "Aprendí a mirar a todos, a aquellos que se ensañaron en herirme, humillarme o hacerme sentir menos, como si tuvieran 5 o 6 años, y así soy capaz de mirarlos con entendimiento y compasión". Carlos Santana SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta sabiduría le ha permitido ver sus amargas vivencias desde una nueva perspectiva y poder perdonar a su agresor. "Esta persona que abusó de mí sexualmente, en vez de mandarlo al infierno para siempre, yo lo visualizaba como un niño, y detrás de él había mucha luz", dijo Santana. "Así que yo puedo mandarlo a la luz o mandarlo al infierno, sabiendo que si lo mando al infierno, yo me iré con él. Pero si lo mando a la luz, me iré con él también". El guitarrista reflexiona: "La gente dolida daña a otra gente. Es mi dolor. Sí me pasó a mí, pero si abres las manos y lo sueltas, ya no sientes eso más". El ganador d 10 premios Grammy dice que al compartir sus experiencias espera brindar "esperanza y valentía a la gente". Para ver la entrevista completa de Carlos Santana, busca la nueva edición de la revista PEOPLE.

