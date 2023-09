Carlos Santana borra disculpa a la comunidad LGBT Tras hacer algunos comentarios que fueron tachados de insensibles en contra de la comunidad LGBTQ+, particularmente, las personas transgénero, Carlos Santana se disculpó y luego borró el mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Carlos Santana estuvo en el ojo del huracán por hacer comentarios, durante un concierto, que fueron considerados homofóbicos, particularmente, se consideró que atacaban a las personas transgénero por mencionar que "una mujer es una mujer y un hombre es un hombre". Ante ello, el músico, quien confesó hace un tiempo que fue abusado sexualmente por un hombre, se disculpó. "Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije hirió". personas y esa no era mi intención. Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí", expresó Santana en un comunicado que fue dado a conocer por el medio estadounidense TMZ. "Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo para ser feliz y para que todos crean lo que quieran, y sigan en sus corazones sin miedo". Ahora, el programa Entertainment Tonight, revela que el mensaje fue borrado por el artista. Sin embargo, expresó su pesar antes los comentarios que emitió. Por ello, recibió el apoyo de los internautas. "¡La gente tiene miedo de expresar sus opiniones nunca más! No hay bien ni mal, es simplemente una opinión y si así es como te sientes ¡¡no te disculpes por ello!!", dijo un usuario. Carlos Santana Credit: Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Esto es ridículo! No tiene que disculparse por nada. No dijo nada malo"; "Tiene derecho a su propia opinión. No hay necesidad de disculparse"; "Solo dijo lo que el resto de nosotros estamos pensando. No necesitas disculparte"; "¡Definitivamente no le debe a nadie una disculpa por decir la verdad!"; "¡Es repugnante que tengamos que disculparnos por nuestra propia opinión! ¡Ridículo! ¿Por qué deberíamos comportarnos todos como aceptar marionetas? Eso está simplemente mal", y "No debería haber malas relaciones públicas, el hombre debería ser capaz de decir todo lo que quiera. No te gusta. Ignóralo", fueron otros comentarios. Pese a la controversia, Carlos Santana no ha vuelto a pronunciar al respecto.

