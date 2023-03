Carlos Rivera revela cuánto dinero ganaba en TV Azteca El cantante mexicano Carlos Rivera revela cuál era su sueldo cuando trabajaba en la cadena TV Azteca. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Rivera reveló cuál era su sueldo cuando trabajaba en TV Azteca. El cantante mexicano ganó la tercera temporada del reality show La Academia y firmó un contrato con la cadena TV Azteca. Sin embargo, asegura que su sueldo era muy bajo y pasó necesidades económicas. Al ser entrevistado en el podcast de Johnny Abraham, Conquista tu mundo, Rivera dijo que se sintió atrapado en esta etapa de su vida. ​"Yo pedí una cita con el director de Azteca de ese momento para decirle: 'yo ya me quiero ir de aquí, suéltame', porque el contrato todo el mundo que firmaste por cinco años, no, no era por año era por temporalidades leoninas que podían durar al día de hoy, 20 años. Hoy podría seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque son de esos que se renuevan automáticamente", dijo. Otros famosos como la actriz Christina Pastor han revelado cuáles han sido sus sueldos en el pasado en diversas cadenas de televisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Rivera Credit: (Mireya Acierto/Getty Images) Rivera dijo que se siente agradecido con La Academia y TV Azteca por que esta plataforma lo dio a conocer. "El problema fueron las personas que pusieron para manejarnos. Conmigo había muchas expectativas y planes, cosas que nunca se cumplieron. Pasaron unos meses (del final del reality show) y a mí me ponen en una banca", relató. En ese momento, no le permitían hacer otros proyectos y se sentía atado de manos. "Yo no podía hacer nada de lo que yo quería, porque muchas veces lo intenté. En ese momento era muy duro, fueron muchos años en los que yo no la pasé tan bien y empecé a perder un poco la esperanza, empezaba a ver mi sueño cada vez más lejos", confesó. Después de cinco años, habló con uno de los ejecutivos de la cadena para que lo dejaran ir. "Le dije: 'El chance ya pasó. Ya no quiero, ya no hay manera de que quiera'. Se me acabó el amor, a ver lo veo tal cual como una historia de amor: me enamoraron, me enamoré, fui feliz durante el noviazgo, pero luego ya el casamiento estuvo duro'", dijo el artista de 36 años. Carlos Rivera dice que estuvo un total de 9 años con TV Azteca, pero que no vio las ganancias económicas. Tenía un "contrato donde no me pagaban exclusividad", dijo el artista. "o sea, era exclusivo pero no recibíamos nada y a veces no había para pagar la renta ni para nada, pero bueno yo tenía ese contrato y ni modo, había que pagar ese derecho de piso".

