Carlos Rivera revela lo que le regaló a su mamá y hermana con el dinero que ganó en La Academia Carlos Rivera, que ganó un premio de unos $148,000 en La Academia, cuenta qué hizo con el dinero tras triunfar en el reality. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Carlos Rivera era muy humilde y apenas tenía dinero para agarrar un transporte público de la escuela a la casa donde vivía en el estado mexicano de Tlaxcala, nunca imaginó que una día le daría el regalo de su vida tanto a su madre como a su hermana. Su empeño por entrar al show La Academia, y el haber resultado ganador de la tercera temporada, hicieron que ganara tres millones de pesos mexicanos, unos $148,000, los cuales supo manejar de la mejor forma posible. "Siempre le decía a mi hermana y a mi mamá. Años antes de todo esto yo les decía 'yo un día voy a ganar La Academia, mamá, y el día que gane te voy a pagar tu casa. Porque ella tenía ese crédito del [Gobierno mexicano] que tenía como siete años por pagar", dijo Rivera en declaraciones para el podcast No hagas lo fácil de Juanpa Zurita. El cantante también recordó el gesto que tuvo con él su hermana Norma, cuando apenas tenía dinero para comprarse ropa para el show. "Yo entro a La Academia… Bueno, me dicen que ya estoy en La Academia y te pedían un montón de cosas. Nos pedían cinco cambios casuales -de ropa- y no teníamos dinero, y me dice 'ten, es lo de mi renta de este mes', y con eso yo alcanzo a comprar lo que me faltaba", contó. Por esto, su hermana fue otra de las personas a las que ayudó con los millones de pesos del premio. "Cuando gano, no solamente compro la casa de mi mamá. Le pago la carrera y le compro su departamento a mi hermana", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde entonces Rivera ha tenido una carrera en ascenso en todos los sentidos. El pasado año participó en la película animada Koati, junto a Sofía Vergara y Marc Anthony. "Es una película hecha por latinos y para latinos y para el mundo, por supuesto. El mejor mensaje que deja es el de la inclusión, el de la comunidad, del amor y del empoderamiento", dijo.

