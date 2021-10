Carlos Rivera recuerda a su exnovia fallecida hace cuatro años El cantante mexicano Carlos Rivera recordó a su ex novia Hiromi Hayakawa y la importancia que tuvo en su incursión en el teatro musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Carlos Rivera recordó a su ex novia Hiromi Hayakawa y la importancia que tuvo en su incursión en el teatro musical, a cuatro años de su fallecimiento. Durante una rueda de prensa con motivo de su protagónico en la obra de teatro José El Soñador, que se estrenará el próximo año, Rivera dedicó emotivas palabras a su expareja, que demuestran cuánto la recuerda a pesar del tiempo. "Fue quien me enseñó este mundo y por eso, para mí ahora que hago esta obra, yo lo hice personalmente y además de Bule Bule fue en donde yo le agradecí públicamente el hecho de que yo hice musicales gracias a ella", aseguró el actor. "Fue José El Soñador, especialmente esa obra, esa obra que yo conocí (gracias a Hiromi) y que pues sin duda, cuando esto ocurra, sin duda tiene un significado muy grande y estoy seguro de que estará celebrando aquí conmigo, que estará aquí", sostuvo. Carlos Rivera y Hiromi Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Mezcalent.com Rivera y Hayakawa comenzaron una relación luego de que ambos se conocieran en 2004 en la tercera generación del programa de canto La Academia. No obstante, cuando la carrera del actor comenzó a crecer este decidió terminar la relación, algo de lo cual se arrepintió tiempo después cuando quiso recuperarla pero ya la joven tenía otra pareja. "Después me arrepentí muchísimo, después se lo dije. Se lo dije, yo sí quería [regresar], pero ella ya no porque además ya tenía una pareja. Para mí fue difícil eso porque cuando sabes que tienes la culpa, dejas ir a alguien y después ya no hay vuelta atrás", contó Rivera en una ocasión en una entrevista en el programa Historias Engarzadas. El 27 de octubre de 2017 Hayakawa falleció durante el parto junto al bebé que estaba trayendo al mundo, a causa del síndrome HELLP, una afección relacionada con la preeclampsia que ocasiona problemas hepáticos y de presión arterial. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El enterarse de su muerte, Rivera le dedicó unas sentidas palabras a quien dice que fue su primer amor. "Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del teatro musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana", escribió el actor. "Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte", añadió.

