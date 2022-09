Carlos Rivera pierde a otro ser importante en su vida tras la muerte de su papá Los últimos días no han sido los mejores para Carlos Rivera, quien una semana después de perder a su papá tuvo que decir adiós a al perro que acompañó a su familia durante más de 11 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días no han sido los mejores para Carlos Rivera, quien recién perdió a su padre José Gonzalo Gilberto Rivera de manera repentina y ahora pierde a otro ser querido, su perro Sky. Fue le propio cantante quien compartió un emotivo mensaje donde dijo que el animal, quien había vivido con su padre por 11 años, "se fue corriendo tras él". "Me ha costado días compartirles que mi Sky, quien fuera fiel compañero de mi papá por más de 11 años, se fue corriendo tras él. Justo a una semana y a la misma hora", escribió Rivera en Instagram. "El amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir, lo adoptamos cuando tenía tres años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían donde tenerlo. Fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerle por habernos llenado de tanto amor y tanta alegría", dijo. "Me da tranquilidad saber que mi papá está siendo guiado en su camino al cielo por sus dos fieles compañeros Bono y Sky 🤍🤍🤍", finalizó el cantante. Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Manuel Queimadelos Alonso/Redferns Rivera ha recibido muchos mensajes de apoyo en este momento, en que las malas noticias se le han acumulado. "Carlitos, Dios contigo, eres una buena persona, desde el cielo te mandarán las mejores cosas de tu vida"; "Carlos te abrazo fuerte! Tu papi siempre estará contigo!"; "ufff!… lo siento muchísimo hermano. 🤍🐾✨"; "lo siento mucho Carlos ❤️"; "waoooo😱 qué fuerte 😢 corazón de luz para ustedes ❤️❤️", le dijeron. Fue a finales del pasado mes de agosto en que el Ayuntamiento de Huamantla comunicó el fallecimiento de don José, aparentemente de un infarto en el corazón, según el diario El Sol de Tlaxcala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy", dijo Rivera en redes tras el fallecimiento de su padre. "¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció".

