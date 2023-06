Carlos Rivera muestra por primera vez foto de su boda A un año de haberse casado y esperar a su primer bebé, Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez muestran una foto de su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 5 de junio de 2022, Carlos Rivera contrajo nupcias con Cynthia Rodríguez tras una larga de relación. El evento fue sumamente privado y se llevó a cabo en Europa con una discreción tal, que muy pocos amigos de la pareja fueron invitados al enlace para evitar filtraciones. A un año de esta unión y cuando la pareja espera a su primer hijo que llevará por nombre León, la pareja muestra por primera vez una imagen de su boda. Así, se logra ver una iglesia con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los novios solo muestran parte de su torso y ambos están tomados de la mano frente al altar. Se puede apreciar que el cantante porta un traje negro, mientras la conductora deja al descubierto parte de los ornamentos de su vestido de novia. "Hoy hace un año… 05/06/22", escribió Rivera para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los cibernautas ante este momento tan especial en la vida de estos famosos; aunque hubo reacciones encontradas. "El próximo año van a mostrar otro pedacito de foto, tengamos paciencia que para la boda de oro , seguro mostrarán la foto completa. Jajaja"; "Enséñanos por lo menos una solo una foto de esta boda para ver el vestido de menos una"; "¡Ay, pongan la foto bien! Ya nada que ocultar", y "Tanto hermetismo con estos doa ni que fueran de la realeza, ni ellos tienen tanto hermetismo ridículos", fueron algunos comentarios. Carlos Rivera Credit: (Mireya Acierto/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes les desearon lo mejor. "¡Woooow, qué hermoso"; "Y que sean mucho más; felicidades"; "Feliz aniversario; gracias por compartir con nosotros su felicidad"; "Muchas felicidades a los dos! Que sean muchísimos años más cargados de muchas bendiciones ( ya viene una)", y "Muero de amor. Ustedes me hacen creer que el amor si existe", agregaron. Ahora Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez están a poco de tener en su brazos a su primogénito.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Rivera muestra por primera vez foto de su boda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.