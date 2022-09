Carlos Rivera rompe a llorar en pleno concierto al recordar a su padre Carlos Rivera no pudo contener el llanto durante su último concierto en Zacatecas, México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien han pasado varias semanas de la muerte de don José Gonzalo Gilberto Rivera, su hijo Carlos Rivera sigue con el peso de su ausencia, y no pudo contener el llanto durante su último concierto en Zacatecas, México. Delante del público que le ofrecía todo su apoyo en un momento tan delicado, el cantante estalló en llanto por la pérdida repentina de su padre, quien habría muerto de un infarto en el corazón. En medio de tanto dolor, Rivera no ha hecho más que refugiarse en lo que más ama: la música. "La música siendo mi medicina y ustedes siendo mi abrazo… Gracias Zacatecas por dejarme desahogar con ustedes y por calmar con tu amor un poquito mi tristeza", dijo en Instagram el cantante luego de tener una velada tan emotiva con su público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El padre de Rivera falleció el sábado 27 de agosto. Luego de unos días de silencio, el cantante emitió un emotivo mensaje donde no ocultaba el mal momento que atraviesa. Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Carlos Rivera/IG "Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció", dijo. "Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome "mi niño", hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo", añadió.

