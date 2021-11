Exclusiva: Carlos Rivera habla sobre los premios Latin Grammy, la película Koati y sus planes de fin de año El cantante mexicano Carlos Rivera animará la gala del Latin Grammy junto a Ana Brenda Contreras y Roselyn Sánchez. Así se prepara para la gran celebración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Rivera será el presentador de la gran noche del Latin Grammy junto a Roselyn Sánchez y Ana Brenda Contreras. El cantante mexicano habló en exclusiva con People en Español sobre esta gala musical y cómo se prepara para brillar en tarima. "Estamos en Las Vegas, se viene la noche más importante de la música latina", dijo ilusionado. "Yo me preparo ya con la pura alegría de saber que vamos a tener público en la audiencia que va estar seguramente con muchísima energía. Estoy bastante inspirado en el hecho de poder llevar a la gente la noticia de que estamos de vuelta, de que la música está de vuelta, que los conciertos están de vuelta y todos los artistas latinos estamos de vuelta para ustedes". También nos habló sobre su participación en la película animada Koati. "Es una película hecha por latinos y para latinos y para el mundo, por supuesto. El mejor mensaje que deja es el de la inclusión, el de la comunidad, del amor y del empoderamiento", dice sobre la cinta, donde comparte créditos con Sofía Vergara y Marc Anthony, entre otros. "Es un proyecto que me abrió muchísimas puertas". Carlos Rivera Credit: (Joe Buglewicz/Getty Images) El artista de 35 años nos reveló porqué da gracias este año. "Ahora que va a ser Thanksgiving, hay muchas cosas por agradecer. Creo que lo primero es la salud, la salud de uno y de la familia. Creo que más que nunca hemos aprendido a valorarla, que estemos vivos y que estemos sanos", admite. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Rivera Credit: (John Parra/Getty Images for Sony Music Latin) Rivera será parte del especial navideño de Univisión Somos Navidad que se trasmitirá el sábado 4 de diciembre. "Va a ser algo super especial. Yo he cantando una canción. Hay toda una historia que va hilando los musicales de los artistas que formamos parte y me encantará estar en sus casas celebrando la Navidad, y yo desde la mía celebrando con mi familia, como siempre lo hago en todas las festividades, que no las puedo concebir si no es al lado de mi familia y la gente que amo", dice. La vida será diferente después de la pandemia, asegura Rivera. "Es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para ser mejores y para ser una mejor sociedad", afirma. "Espero que todos hayamos aprendido la lección".

