Carlos Rivera de luto por la muerte de un ser querido: "Tengo el corazón roto" Dejando al descubierto su tristeza, Carlos Rivera habla del difícil momento que atraviesa ante este fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se sabe que desde hace unas semanas, Carlos Rivera pasea por diversos países en compañía de su pareja sentimental Cynthia Rodríguez. De hecho, ahora se encuentra en Egipto visitando los sitios arqueológicos, según han mostrado en sus redes sociales. Sin embargo, no todo es alegría para el cantante, debido a que dio a conocer que un gran compañeros de aventuras, su perrito Bono Bonito, ha muerto y lo dio a conocer públicamente, explicando la causa del deceso. "Es un día muy triste. Tengo el corazón roto", escribió Rivera en su cuenta de Instagram. Desperté con la terrible noticia de que mi Bono Bonito se ha ido al cielo. Tuvo complicaciones hepáticas y renales que después de días en tratamientos ayer en el hospital dio su último respiro y se fue". Acompañó el texto con imágenes y videos , tanto en una publicación como en sus historias, donde se aprecia al canino jugando o compartiendo momentos con el exconcursante de La Academia. "Solo podemos darle gracias por todo el amor y Alegría con el que nos llenó desde que llegó a nuestras vidas. Fue un ser amado y abrazado hasta el final. Ya estará corriendo allá en cielo llenando de alegría a todos Los Angeles de Dios. Lo vamos a extrañar siempre", concluyó. Los seguidores se pronunciaron ante este momento por el que atraviesa el intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" con mensajes de apoyo y solidaridad. "Tocayo… Siento tu dolor como propio. Dios asienta estos seres de luz en nuestros hogares para que aprendamos de ellos. Amor, lealtad, regocijo, perdón. Quédate con ese regalo. Dios te bendiga", expresó Carlos Ponce. Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Lo lamento muchísimo amigo!!! Que en paz descanse tu amado Bono Bonito"; "Hay nooo, lo siento. Te mando un abrazo"; "¡Tu niño estará siempre contigo! Mucho ánimo Carlos"; "Ayyy amigo. ¡Cómo duelen! Pero todo el amor que nos dieron es inmortal"; "¡Lo siento muchooo! ¡Es muy duro! ¡Algo irreparable! ¡Bendiciones hasta el cielo!", y "Lo siento hermanito. ¡Los perros son lo mejor del mundo! Ahora está allá arriba brincado por las nubes", fueron otros comentarios. Mientras tanto, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez continúan su viaje por el mundo que se rumora es una luna de miel porque se casaron en secreto. Solo el tiempo dirá si efectivamente la boda ya se llevó a cabo.

