El cantante Carlos Rivera y su familia sufren un duro golpe tras perder a un ser querido El ayuntamiento de Huamantla anunciaba la dolorosa noticia. Que En Paz Descanse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Huamantla y su alcalde, Salvador Santos Cedillo, ha dado a conocer el fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera, el padre del cantante Carlos Rivera. La triste noticia tenía lugar en la noche de este sábado 27 de agosto tal y como fue confirmado por este mensaje oficial en las redes sociales. Según informó el diario El Sol de Tlaxcala, la causa de la muerte don José Gonzalo podría estar ligada a un infarto en el corazón, pero hasta la publicación de este artículo, el cantante dado detalles. Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Mezcalent "Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo, padre de nuestro paisano Carlos Rivera", expresó el alcalde de la localidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 14 de agosto Carlos presentó el video "Te soñé, Tlaxcala", junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el productor Pedro Torres, evento al que fue acompañado por su progenitor. Una triste noticia que ha tenido inmediata reacción de sus fans en las redes con muchos mensajes de consuelo y amor. QEPD.

