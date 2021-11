Critican a Carlos Rivera por supuestamente pedir desalojar un restaurante para comer solo Carlos Rivera se encuentra ahora en el ojo del huracán, luego de que supuestamente pidiera al gerente de un restaurante en México que retirara a los demás clientes del lugar, pues quería estar solo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Beatriz Velasco/WireImage Carlos Rivera se encuentra ahora en el ojo del huracán, luego de que supuestamente pidiera al gerente de un restaurante en México que retirara a los demás comensales del lugar, pues quería permanecer solo. El suceso tuvo lugar cuando Rivera y parte del elenco del musical Jesucristo Superestrella acudieron a un restaurante de Monterrey, Nuevo León, según comentó en su canal de YouTube el periodista Juan José Origel. "Fíjense que estaba leyendo, para que no digan que yo inventé, en el Reforma, para mayores datos, que Carlos Rivera está 'tan subidito' que fue a Monterrey a presentar 'Jesucristo Superestrella'. Pues que llegó ahí, con unos del elenco, y en el restaurante pidió que se fueran todos los del restaurante porque él quería estar solo, nada más así para estar a gusto", dijo. Hasta el momento, se desconoce qué hizo el gerente del lugar con la petición del artista. "No creo que los del restaurante sean tan brutos para correr a todos los clientes de toda la vida nada más porque una persona dice que los saque", sostuvo Origel. Esta no es la primera vez que a Rivera se le critica un comportamiento similar. En una ocasión Eva Ramírez, una fan del cantante, fue invitada junto a sus compañeros de la escuela a la grabación del programa ¿Quién es la máscara? (Televisa), y relató en TikTok que el actor "entró un poco fresa". "Cuando Omar Chaparro preguntó de dónde éramos, nosotros gritamos que de Tlaxcala, bien emocionados porque creímos que él se iba a emocionar también, entonces Omar Chaparro le hizo un comentario como hacia él diciéndole 'oye, pues aquí están tus paisanos, cántales algo", relató Ramírez. "[Chaparro] nos dijo a todos 'pídanle a Carlos Rivera que cante', y pues todos empezamos muy emocionados a pedirle que cantara y él nos dijo 'a esta hora ni las mañanitas, eh' y no cantó absolutamente nada, de ahí no volvió a hablar nada con nosotros", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN "Básicamente de ahí ya no me agrada. Reconozco que es talentoso que es guapo, pero para mí (esta experiencia) le quitó todo el encanto que yo le veía, pero si a ustedes les cae bien, está cool", dijo la tiktoker.

