La historia de amor de Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda se convirtieron en marido y mujer en una mágica ceremonia en un exclusivo hotel de Valle Bravo, México. La boda religiosa se celebró el 5 de junio en medio del bosque Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Ponce y Karina Banda celebraron su boda religiosa en junio del 2022 en medio de un mágico bosque en Valle de Bravo, México. La ceremonia, celebrada dentro de Boscoso Hotel Boutique, estuvo llena de románticos detalles —como música de violines y arpas — que la pareja compartió en exclusiva con People en Español. Tomada del brazo de su padre, la presentadora mexicana de 33 años caminó hacia el altar para unirse frente a los ojos de Dios con el actor y presentador puertorriqueño, de 49. "Lo amo. Carlos trae paz a mi vida", nos reveló la radiante novia. Banda —quien junto a su esposo conducirá Enamorándonos, La isla (Vix) — cuenta que si bien tuvieron una boda civil en el 2021, la pandemia del coronavirus los hizo aplazar su ceremonia religiosa hasta el verano del 2022. La boda religiosa fue el momento perfecto para que convivieran las familias de ambos. "Esta boda fue muy especial para Carlos y para mí porque además de que es nuestra unión, se están conociendo nuestras familias", dijo ella. "Tenemos cuatro años juntos, mis papás y mis hermanos no conocían a los hijos de Carlos; mi papá y mis hermanos no conocían a la mamá de Carlos, no conocían a los hermanos de Carlos. La única que conocía a parte de la familia de Carlos era mi mamá por un viaje que hizo a Miami, pero mi familia y la familia de él no se conocían". Carlos Ponce ya es padre de Giancarlo, Sebastián, y las gemelas Sienna y Savannah Ponce, de su primer matrimonio con Verónica Ponce. Banda —quien aún no es mamá— ha sabido ganarse el cariño de los hijos de su pareja. Ambos sueñan con tener un bebé juntos...¡ y tal vez pronto le escriban a la cigüeña! Conoce más sobre la relación de Carlos Ponce y Karina Banda. Karina Banda y Carlos Ponce Credit: Dan MacMedan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Febrero 14, 2018: El flechazo Karina Banda y Carlos Ponce conocieron gracias a una amiga en común: Lili Estefan. "Yo lo fleché una fiesta de San Valentín, en un 14 de febrero en casa de Lili Estefan. Él que siempre está pendiente de las redes sociales, vio unas fotos y me empezó a buscar a través de las redes sociales, le pidió a Lili que nos presentara", contó Banda a MezcalTV. "Carlos siguió haciendo la luchita y al final me convenció, salí con él y en esa primera cita, ya me flechó él a mí. Ahí fui yo la flechada porque vi esos ojos tan bellos que tiene", añadió la antigua reportera de El gordo y la flaca (Univision). Agosto 10, 2018: Celebran el cumpleaños 30 de Karina A principios de agosto, Carlos Ponce organizó una fiesta con amigos en Miami para celebrar por adelantado el cumpleaños 30 de su novia, y el romance se hace oficial en Instagram. Agosto 27, 2018: Viajan a Colombia La pareja viaja a Colombia, donde comparten momentos inolvidables como un paseo a caballo por un río. Noviembre 23, 2018: Viajan a Europa Los enamorados viajaron a Europa a finales del 2018, explorado juntos Londres y la ciudad italiana de Pisa. Abril, 2019: Anuncian su separación En abril del 2019 Karina Banda dijo a Raúl de Molina en El gordo y la flaca que se había separado de Ponce. "Ya no somos novios", afirmó, revelando que sus compromisos laborales no les permitían verse con frecuencia. "No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho", aseguró. Junio 2019: Renace el amor Una foto de una celebración familiar del Día del Padre en junio del 2019 —en la que aparecía Karina Banda junto a Carlos Ponce— publicada en las redes sociales del hermano del actor generó rumores de una posible reconciliación. Por suerte triunfó el amor y la pareja retomó su relación. Enero, 2020: El compromiso Durante unas vacaciones a México en enero del 2022, Carlos Ponce le pidió matrimonio a Karina Banda, poniendo su anillo de compromiso en una copa de champán. La presentadora dio la bienvenida al 2020, presumiendo su anillo de compromiso en Instagram. Mayo 8, 2020: Aparecen juntos entre Los 50 Más Bellos de People en Español En mayo del 2020 adornaron la edición de Los 50 Más Bellos de People en Español. Su foto fue tomada por Savannah, una de las hijas de Ponce. Julio 30, 2020: La boda civil La pareja se casó por lo civil en una íntima ceremonia en Florida, con las gemelas de Carlos Ponce, Sienna y Savannah, como sus testigos. Septiembre 2021: Bienvenido Bruno En septiembre del 2021, Karina presentó en sus redes sociales a Bruno Ponce Banda, el perrito que adoptó con Carlos, que tiene su propia cuenta de Instagram @elbrunoponce Mayo 4, 2022: Viajan a España En mayo, viajaron a la Madre Patria, donde asistieron juntos a los Premios Latino, y pasearon por Sevilla, Barcelona y Sevilla. Junio 4, 2022: Celebran su boda religiosa en México El 4 de junio del 2022, acompañados de sus familiares y amigos, celebraron su boda religiosa en Valle Bravo, México, posando en exclusiva para una portada digital de People en Español, y compartiendo los detalles de su romántico enlace. Junio 27, 2022: Celebran su luna de miel en la Riviera Maya "La última vez que visitamos Riviera Maya fue cuando Carlos me propuso matrimonio, ahora estamos por acá de regreso celebrando nuestra segunda luna de miel", escribió Banda en Instagram. Julio 21, 2022: Copresentan la alfombra de Premios Juventud El 21 de julio del 2022 presentaron juntos la alfombra de Premios Juventud de Univision desde Puerto Rico. ¡Sin duda para este dúo dinámico no hay límites!

