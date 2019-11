Carlos Ponce tuvo un cruce de palabras con David Zepeda por la La doña 2 en donde salieron a relucir algunas cosas sobre Aracely Arámbula By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Dan MacMedan/Getty Images El puertorriqueño Carlos Ponce de 47 años, y el mexicano David Zepeda, de 45, serán enemigos en la segunda temporada de La doña. Ambos actores tuvieron un encuentro en donde Ponce aprivechó para hacerle unas preguntitas a Zepeda. ¡Ay, ay, ay! Empezar galería Carlos Ponce Image zoom Instagram David Zepeda ¿David sime cómo describirías la nueva temporada de esta serie de Telemundo que se estrenará pronto? 1 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement David Zepeda Image zoom Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Dan MacMedan/Getty Images "La doña es intensa, sensual, violenta, inteligente, llena de acción". 2 de 17 Applications Ver Todo Carlos Ponce Image zoom Instagram / Carlos Ponce Quiero que seas honesto David, ¿quién fue el más divertido en el set? 3 de 17 Applications Ver Todo Advertisement David Zepeda Image zoom Instagram David Zepeda "Aracely Arámbula. Es increíblemente divertida y ocurrente. Tiene algo que decir en el momento exacto. Siempre tiene una burla por ahí, es lo máximo". 4 de 17 Applications Ver Todo Carlos Ponce Image zoom Instagram / Carlos Ponce David, ¿quién es el más sexy, tu personaje del malvado José Luis Navarrete o mi personaje del policía bueno León Contreras? 5 de 17 Applications Ver Todo David Zepeda Image zoom Instagram David Zepeda "Sin duda alguna es León, ese vato buscando justicia, buscando sacar adelante al país con los valores que trae. Con esos ojos claros que tiene. ¡El vato está perro!". 6 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Carlos Ponce Image zoom CortesíaTELEMUNDO Dime David, ¿qué no puede faltar en tu tráiler durante la grabación? 7 de 17 Applications Ver Todo David Zepeda Image zoom Frazer Harrison/Getty Images "Una camita y un baño limpio". 8 de 17 Applications Ver Todo Carlos Ponce Image zoom mezcalent David, ¿es cierto que tienes ocho abdominales, pero solo muestras seis? 9 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement David Image zoom IG/David Zepeda "Ya no [risas]. Necesito dedicarme más tiempo a hacer ejercicio. No tengo ni siquiera los seis abdominales". 10 de 17 Applications Ver Todo Carlos Image zoom Mezcalent ¿Te han roto el corazón? 11 de 17 Applications Ver Todo David Image zoom Mezcalent "Sí. El proceso de las relaciones personales [es] complejo. A veces uno lastima y a veces uno sale lastimado. Es parte de vivir". 12 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Carlos Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) ¿Cuál es la opinión errónea que el público tiene de ti? 13 de 17 Applications Ver Todo David Image zoom IG/David Zepeda La gente cree que soy serio, pero ya que me conocen [ven que] me gusta estar bromeando. Soy como un niño. 14 de 17 Applications Ver Todo Carlos Image zoom Instagram Carlos Ponce ¿Cuál es tu superstición y tu talento oculto David? 15 de 17 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement David Image zoom Instagram David Zepeda No creo porque trae mala suerte y soy un buen deportista. 16 de 17 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Carlos Ponce tuvo un cruce de palabras con David Zepeda por la La doña 2 en donde salieron a relucir algunas cosas sobre Aracely Arámbula

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.