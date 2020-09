El hijo mayor de Carlos Ponce ¡ya tiene 21 años! El primogénito del actor está convertido en un apuesto joven. ¡Mira las fotos! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la vida de Carlos Ponce hay, sin duda, un antes y un después a raíz del nacimiento de su primer hijo. La llegada al mundo de Giancarlo, su primogénito, en 1999 cambió para siempre sus prioridades y su manera de pensar. "Es una inmensa responsabilidad y hay que entender que ser un buen padre va más allá de facilitar cosas materiales a tus hijos", reflexionaba el actor y cantante sobre la paternidad en una entrevista con People en Español en 2016. "Uno debe anteponer el bienestar y los intereses de los hijos sobre el nuestro", aseguraba entonces. Este miércoles 9 de septiembre justamente se cumplieron 21 años de ese momento en el que el galán de exitosas telenovelas como Perro amor y Silvana sin lana debutó como papá. Un momento inolvidable que el actor tiene grabado en su mente como si fuera ayer. Hoy, dos décadas después, ese bebé que le permitió experimentar por primera vez la paternidad está convertido en un apuesto joven que, de momento, no parece que tenga intención de querer seguir los pasos de su famoso papá en el mundo de la interpretación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como no podía ser de otra forma, Ponce acudió a las redes sociales para dedicarle un hermoso mensaje de cumpleaños a su primogénito por sus 21 añitos de vida. "Te amo hijo. Felices 21", escribió el galán puertorriqueño de 48 años junto a una composición de imágenes que recogen diferentes momentos de la vida del cumpleañero. Image zoom Carlos Ponce Instagram Carlos Ponce Además de Giancarlo, Ponce tiene tres hijos más: Sebastián y las gemelas Savannah y Sienna, quienes ya cumplieron 18 años, la mayoría de edad.

