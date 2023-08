Carlos Ponce sorprende a Karina Banda con este regalo de cumpleaños: "Desde hace mucho quería uno" La presentadora mexicana quiso abrir el regalo en vivo con sus seguidores a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana ha sido muy especial para Karina Banda. La carismática presentadora mexicana no solo regresó al prime time de UniMas como conductora del reality show Hotel VIP, que se transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, sino que además cumplió un año más de vida. Por eso, no es de extrañar que su esposo, Carlos Ponce, la sorprendiera recientemente con un regalo de cumpleaños que la presentadora quiso abrir en vivo a través de las redes sociales. "Estoy nerviosa. ¿Qué creen? Yo estaba aquí en la casa, bien padre, sentada en la computadora, llegó mi esposo, le di un abrazo y un beso y en eso me saca una bolsa de regalo. Y le dije 'vamos a hacer un en vivo y lo abro junto con mis amiguitas de las redes'", comenzó compartiendo este jueves desde su página de Facebook, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Karina Banda Karina Banda recibe regalo de Carlos Ponce | Credit: Facebook Karina Banda "Así que vamos a abrir el regalo que me dio Carlos juntas", agregó. Karina Banda recibe regalo de Carlos Ponce Karina Banda recibe regalo de Carlos Ponce | Credit: Facebook Carlos Ponce Pero, ¿habrá acertado Ponce con su elección? La respuesta es un sí rotundo a juzgar por la reacción que tuvo Karina. Karina Banda Karina Banda reacciona al regalo de Carlos Ponce | Credit: Facebook Karina Banda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi amor, qué hermoso", expresó al ver que se trataba de un cinto de marca. "Desde hace mucho quería uno. Miren qué bonito. Prepárense porque me lo van a ver siempre". Karina Banda Karina Banda feliz con su cinto | Credit: Facebook Karina Banda Las reacciones de sus seguidores tampoco se hicieron esperar. "Ese hombre te ama, yo quiero uno…", comentó durante el en vivo una persona. ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Ponce sorprende a Karina Banda con este regalo de cumpleaños: "Desde hace mucho quería uno"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.