Carlos Ponce abre las puertas de su casa: así es el hogar donde vive el actor El protagonista de La doña 2 (Telemundo) realizó este martes una transmisión en vivo desde su casa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carlos Ponce abrió este martes las puertas de su hogar a sus seguidores a través de una transmisión en vivo que realizó desde la cuenta de Instagram de La doña, telenovela que protagoniza actualmente en el prime time hispano junto a Aracely Arámbula y David Zepeda. Además de hablar de su participación en esta historia que ya se encuentra en su etapa final por la cadena Telemundo, el actor de origen puertorriqueño mostró durante su ‘en vivo’ parte de la espectacular casa donde se encuentra pasando la cuarentena en compañía de sus hijos. Image zoom Uno de los rincones que compartió el que fuera galán de exitosas telenovelas como Perro amor y Silvana sin lana fue el cuarto de su hijo Sebastián, que está equipado como se puede ver con todo lo necesario para que el adolescente pueda dar rienda suelta a su pasión por la música. “Sebastián es músico, toca el bajo, un poco de la guitarra, toca la batería”, dijo Ponce. Image zoom El galán de La doña también mostró la sala, así como el amplio comedor y la cocina. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, lo que más entusiasmo generó entre sus seguidores fue la espectacular piscina que se encuentra ubicada en la enorme terraza con jardín que tiene la casa, especialmente en estos tiempos que corren en los que se agradece mucho poder darse un chapuzón al aire libre. Image zoom El actor está aprovechando estos días de cuarentena obligatoria que ha impuesto la crisis del coronavirus para remodelar varios espacios de su casa, entre ellos su clóset. Image zoom Y es que, aparte de un ser un excelente actor, Ponce es un todo un handyman. Advertisement

