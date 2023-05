Carlos Ponce sorprende con mensaje sobre las relaciones tóxicas y abusivas Carlos Ponce compartió en Instagram un video hablando de las relaciones abusivas y cómo identificar las banderas rojas. ¡Mira su mensaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Ponce conmocionó Instagram con un video que publicó hablando de las relaciones abusivas. "Hola, tengo una pregunta para ti, y voy a hablar en general, sin particulizar género porque esto aplica a todo el mundo. ¿Cómo detectar a tiempo si la persona que está a tu lado está abusando de ti? ¿Y porqué digo 'detectar? Tú pensarás 'un abusador es un abusador', ¿es obvio, no? Pues no, no siempre. Existen muchos tipos de abuso, pero hay uno en particular que es tan destructor e hiriente como el mismo abuso físico, pero tristemente cuando te das cuenta el daño ya está hecho. Es muy grave y muy diicil de sobrellevar", dice el actor puertorriqueño. "Estoy hablando del abuso psicológico, que usualmente es casi indetectable, muy rara vez expuesto porque quien comete la agresión es una persona usualmente muy inteligente, un artista de la manipulación y esta persona aplica de manera mental y verbal el abuso de derecho, el abuso de poder, el abuso de intimidación, el abuso de tu confianza. ¿Cómo lo hace? Muy probablemente en un tono discreto, muy culto, quizás hasta pasivo, elegante, usando esa pseudológica y frases como '¿Estás de acuerdo que...?' moviendo la cabeza diciendo que sí como para que tú le hagas la mímica, la pantomima, y psicológicamente te haces cómplice de sus palabras", añade. Ponce, quien está casado con la presentadora Karina Banda, continúa en el video alertando sobre las señales para identificar a un abusador. "¿Cuáles serían las señales? El regocijo del asaltante está en la superioridad, sentirse por encima de ti en todos los niveles. Y esto lo logra invalidándote, menospreciando tus argumentos, haciéndote sentir inferior, débil, incapaz y hasta vergüenza y culpa. ¿Con que propósito? La triste realidad es que para beneficio propio, para mantener su juego, su máscara, en muchos casos para engañar, estafar, pero ese ser necesita algo de ti, en cualquier caso tú eres desafortunadamente un trofeo, una herramienta, o su víctima. Y para mantener el poder sobre ti tiene que hacerte sentir que si tú te vas de su lado no eres nadie, no vales nada. No es así. Tú eres la creación de Dios, ese es tu título, el único y el más importante. Dios no hace porquerías, nadie determina tu valor, así que no te dejes. Busca ayuda". "El ABUSO es ABUSO aunque vengas disfrazado de gentil. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto compártelo. Para que sepa que tiene aliados", añadió en Instagram Ponce. Algunos seguidores se preguntaron el motivo detrás de esta publicación, especulando si había algún conflicto personal detrás de esta reflexión. "¿Carlos, todo bien?", preguntó una seguidora. "Tus ojos no mienten, cuidado con eso. Creo que a ti te está pasando esto. Suerte en todo", comentó un seguidor. Carlos Ponce Credit: JC Olivera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos felicitaron a Ponce por crear conciencia sobre este tema. "WAOOO Carlos, qué importante son tus palabras para todos. ¡Importante compartir!", comentó la cantante Olga Tañón. Carlos Ponce Credit: JC Olivera/Getty Images Una seguidora dio su testimonio de cómo había logrado salir de una relación tóxica, agradeciendo las palabras del actor. "Muy valioso tu mensaje. Cuesta mucho salir de una relación así, pero se logra", comentó otra fanática.

