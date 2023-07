Carlos Ponce cuenta por qué terminó "llorando de dolor" y transportado en ambulancia El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce habla de lesión que lo dejó llorando de dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Ponce sufrió una lesión mientras hacía arreglos en su casa que lo llevó al hospital. "Arrodillado, en cuclillas, me pinché horriblemente una de las hernias en mi columna", contó el actor y cantante puertorriqueño en un video en sus redes sociales. "En ambulancia al hospital", publicó en sus redes sociales, preocupando a sus fanáticos. El esposo de la presentadora Karina Banda habló de su estado de salud. "Yo tengo ocho hernias en la columna vertebral. Al inicio de su carrera musical, hace más de 20 años, sufrió un accidente en casa que lo dejó lesionado. "Desafortunadamente hice cosas bobas como poner una escalera arriba de un techo y me caí del techo", recuerda sobre este peligroso incidente. "Reboté en otro techo y terminé en el pavimento". Carlos Ponce Credit: Aaron Davidson/Getty Images for iHeartRadio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien desde entonces padece dolores lumbares, en esta ocasión terminó "llorando del dolor" y tuvo que buscar ayuda médica. "Fue absolutamente espantoso", confiesa el histrión de 50 años. Ponce aconsejó a sus seguidores que se cuiden. "Hay que dedicarle tiempo al cuerpo", dijo. "Tu cuerpo es tu templo, te lo regaló Dios pero él no quiere que hagas porquerías con él", añadió.

