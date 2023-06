¡Carlos Ponce y Karina Banda muestran su 'palacio' de vacaciones en Turquía! La pareja ha regresado al país donde grabaron Enamorándonos La Isla y compartieron la cueva en la que se hospedan. "Nos quedamos con ganas de más". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Ponce y Karina Banda Carlos Ponce y Karina Banda hacen feliz anuncio | Credit: IG/Enamorándonos La Isla Es hora de desconectar y disfrutar de unas buenas vacaciones. Karina Banda y Carlos Ponce ya están en su destino y han sorprendido a sus seguidores con el lugar elegido para la ocasión. Y es que, los conductores han optado por repetir. Después de la buenísima experiencia de trabajo con Enamorándonos La Isla, decidieron volver a Turquía, esta vez para disfrutarlo más en lo personal. "Nos quedamos con ganas de más", expresaron en sus redes antes de partir. Fue precisamente en estas tierras donde la parejita quedó prendada de uno de los perritos que siempre les rondaba y que decidieron llevarse a Miami. Junto con Bruno han formado el equipo perfecto. Su viaje consta de diferentes paradas en los lugares más emblemáticos del país, pero, sin duda, uno de los más espectaculares es Capadoccia, donde se encuentran ahora mismo. Desde allí, no solo han mostrado la belleza de sus lugares, sino también el espectacular 'palacio' donde se hospedan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En realidad se trata de una cueva de tres plantas con un encanto muy especial. No le falta detalle. Jacuzzi, baños de lujo, sala de masaje, habitación con vistas y muchas atracciones más que el propio Carlos se encargó de mostrar junto a Karina en un video tour. La pareja está disfrutando de una segunda luna de miel y conociendo aquellos lugares que la exigencia de un rodaje en televisión no permite. Además, Karina, siempre muy conectada con sus seguidores, les comunicó desde Estambul qué deben saber y hacer si se animan a visitar esta ciudad. Como buena comunicadora, les está poniendo al tanto de todas las curiosidades culturales allí vividas, además de los momentos inolvidables junto a Carlos. ¡Felices vacaciones!

