“¿Soy bendecida? Sí, por eso me aseguro de siempre SIEMPRE agradecerle a Dios y a la vida por lo que me dan, sea o no sea lo que quiero, acepto lo que tienen para mí pero nunca dejo de luchar. ¿Qué más puedo pedir? Tengo trabajo, salud, a mi familia y a una persona que me llena el corazón todos los días haciéndome más feliz”.