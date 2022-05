¡Carlos Ponce y Karina Banda discuten en pleno vuelo! El actor puso en evidencia a su esposa contando intimidades. Estos fueron los motivos por los que la conductora exclamó varias veces avergonzada: "¡Chismoso!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce discutieron a bordo del avión en el que viajaban al regreso de su viaje a España. El actor decidió mostrarle al público las intimidades que la querida conductora lleva en su kit de emergencia durante los viajes, vaciando su neceser y poniendo en evidencia a su esposa. "Enseña por favor todo lo que hay…" dijo él abriendo la bolsita de de su esposa, quien cambió recientemente de look, mientras sacaba un pequeño espray, revolviendo entre sus cosas. "Enseña lo que hay aquí…", le retó. "Esto es para el popó, cuando huele feo", dijo agitando el aire frente a su nariz. "¡Ay qué horror!", exclamó ella. "Qué chismoso eres, Charlie". Después de que el simpático histrión diera a entender que el aromático espray no era útil, continuó mostrando las intimidades de la bolsita de emergencia para viajes que la bella conductora, con quien acaba de comprar una mansión, llevaba con ella durante el vuelo: toallitas húmedas, gel de manos para combatir las bacterias con olor a limón… "¡Esto nunca se acaba!", decía Ponce, como si rebuscara en el baúl de Mary Poppins. Carlos Ponce Karina Banda Credit: Presley Ann/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tienes mentitas", continuaba el esposo de la exconductora de Enamorándonos, "para ti el olor es muy importante", afirmó y después de encontrar ibuprofeno, volvió a sacar otro producto sin definir, "¡estás obsesionada con el popó!", reflexionó mientras ella reía con humildad. Después le regañó al encontrar laca para el cabello: "eso no es legal en los aviones", le increpó él. "Chiquito, sí", se defendió ella. "No, aerosol, no", continuó él. "Claro que sí", afirmó ella. "Ningún tipo de aerosol", finalizó él contundente. Haz click AQUI para ver el video. Carlos Ponce Karina Banda compromiso Credit: Instagram Carlos Ponce Las bromas y las intimidades continuaron, mostrándose como cualquier familia que habla de sus cosas en tono de broma y con aire divertido. Al terminar, Karina Banda repitió hasta tres veces: "chismoso, chismoso, chismoso", mientras que su pareja levantaba dos pulgares sonriente en señal de victoria.

