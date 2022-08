Así es por dentro la enorme casa que compraron Karina Banda y Carlos Ponce en México: "¡Es un sueño hecho realidad!" La carismática presentadora mexicana realizó recientemente un tour por la casa, que cuenta con espectaculares vistas y espaciosas habitaciones. "Mi familia es bien grande, más los hijos de Carlos, más Carlos y yo y si después vienen bebés... necesitamos una casa enorme". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 5 años de relación y una reciente boda religiosa con la que sellaron su historia de amor, Karina Banda y Carlos Ponce se han convertido en una de las parejas más queridas del medio artístico. La presentadora mexicana y el actor puertorriqueño pronto viajarán a Turquía para iniciar juntos una nueva aventura profesional como conductores de Enamorándonos La Isla, un show de telerrealidad que se podrá ver a través de la plataforma de streaming ViX+. La pareja de actores, que tiene su hogar en Estados Unidos, compró recientemente una propiedad en el estado mexicano de Monterrey, de donde es originaria la conductora. "Carlos y yo no podemos estar más felices por este logro. ¡Es un sueño hecho realidad!", aseveró Karina. Karina Karina Banda en su nueva casa en México | Credit: Instagram Karina Banda Se trata de una casa grande y espaciosa con vistas espectaculares que fue diseñada por el despacho de arquitectos de su familia, Banda & Soldevilla Arquitectos. "Una casa que me tiene muy emocionada porque ustedes saben que yo aquí viví gran parte de mi vida y para mí es un sueño cumplido haber regresado a Monterrey y ahora ya tener mi casa", expresó Karina a través de un video que publicó por medio su página de Facebook. La presentadora, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, realizó un tour por el interior de la vivienda, que aún no está amueblada y necesita algunos arreglos. "La vista que tenemos esto es un regalo. Monterrey es muy famoso por las montañas, entonces nosotros queríamos aprovechar mucho estas vistas tan bonitas que tenemos", destacó la esposa de Ponce. "Esta casa tiene historia, algún día se las voy a contar y ya entenderán por qué me siento tan feliz de haber podido comprarla. Todavía no puedo creer que es mi casa". Karina Banda Vistas de la nueva casa de Karina y Carlos Ponce en México | Credit: Instagram Karina Banda Una casa grande para una familia grande La conductora explicó que necesitaban comprar una casa grande ya que tanto su familia como la de su esposo, quien tiene 4 hijos, es grande. "Tenemos una mesa enorme por ahora y yo estoy pensando en quedarme con ella, es para 14 personas porque acuérdense que mi familia es bien grande, más los hijos de Carlos, más Carlos y yo y si después vienen bebés... necesitamos una casa enorme", comentó Karina. Karina Credit: Facebook Karina Banda La compra de esta casa no significa que la pareja vaya a dejar atrás su vida en Miami. "Mis papás se van a venir a vivir aquí, aquí va a vivir mi familia, mi hermano Edson también y cuando Carlos y yo vengamos de visita a Monterrey pues vamos a llegar aquí", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: Mezcalent Karina espera poder tener terminada la casa antes de que finalice el año ya que la idea es poder pasar ahí todos juntos las fiestas decembrinas. "Es un reto porque ya estamos en agosto", reconoció. "Tenemos septiembre, octubre y noviembre, tres meses y medio para podernos venir aunque sea a una terraza", dijo entre risas consciente de que el reto que tienen por delante no es sencillo.

