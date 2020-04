La respuesta más esperada: ¿Carlos Ponce quiere hijos con Karina Banda? El actor Carlos Ponce confesó si está abierto a ser papá de nuevo, ya que él ya tiene cuatro hijos, pero su prometida Karina Banda no ha tenido oportunidad de ser madre todavía. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Carlos Ponce confesó si está abierto a ser papá de nuevo, ya que él ya tiene cuatro hijos (de 20, 21 y unas gemelas de 19 años), pero su prometida Karina Banda no ha tenido oportunidad de ser madre todavía. Cabe recalcar que la última vez que le preguntaron a Karina sobre este tema, la presentadora confesó que le gustaría tener cuatro hijos. “Ahí lo que hay es un juego de palabras. Ella ya tiene cuatro niños, sí los míos y un perro”, dijo entre risas el artista ojiverde a MezcalTV. ¿Entonces ya no hay cupo? “No, yo no he dicho que no hay cupo, simplemente dije que ya viene, o sea, yo vengo con cuatro hijos, y un perro nugget”. FOTOS: Carlos Ponce abre las puertas de su casa: así es el hogar donde vive el actor Image zoom Instagram Carlos Ponce Hace unos días Banda recalcó que puso en pausa su boda con Ponce por la crisis del coronavirus. “Yo veo muchas novias que tuvieron que cancelar bodas y no quiero arriesgarme a tener que pasar eso y confiarme y decir ‘¡ay, pues tal vez cuatro o cinco meses y ya pasó todo!’, no quiero estar con el estrés de que ‘¿qué hacemos?, ¿cancelamos?’ Creo que ya hasta que estemos seguros de que todo está bien pues ya veremos qué hacemos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, Karina y Carlos ya saben qué tipo de celebración anhelan. “Queremos algo bien íntimo, bien familiar, entonces también por eso no nos preocupa, porque nunca hemos visualizado la súper boda; entonces cualquier cosita un mes antes voy y me compro un vestido bien bonito y no me estreso por nada”. Fue a principios de enero que -tras una breve ruptura - la pareja sorprendió a más de uno al anunciar su compromiso. Advertisement

