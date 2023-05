El cantante Carlos Parra se había comprometido con su novia, la influencer Lillian Griego, poco antes de morir El artista sinaloense le había entregado el anillo a la modelo en febrero pasado. Este fin de semana perdió la vida en un trágico accidente a los 26 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En redes acumulaban cientos de miles de seguidores y vivían una relación apasionada que iba rumbo al altar. Pero la historia de amor del cantante mexicano Carlos Parra y la influencer Lillian Griego no ha tenido un final feliz con el impactante fallecimiento del artista sinaloense a los 26 años tras sufrir un accidente automovilístico en Arizona. El cantante de regional mexicano viajaba junto a sus dos hermanos, César y Cristhian, en una carretera de Phoenix a Sonora para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Durante el camino se impactaron ocasionando el deceso inmediato del vocalista de Los Parras, mientras los otros jóvenes fueron trasladados a un hospital de la zona. Es en dicha ciudad donde la joven nacida en Sonora, México reside la joven influencer quien en múltiples veces colgó apasionadas fotos y candentes posts modelando ropa, besando a su novio y mostrando sus aventuras, que a veces incluían a la familia del artista. Fue en febrero pasado que Lillian, quien es imagen de una marca de moda y mamá de un bebé que acaba de cumplir un año el 4 de abril pasado, presumió en redes el anillo que el artista le había entregado. "Gracias por siempre demostrarme que me amas y por cada momento juntos", exclamó ella. En febrero pasado Griego mostró a sus más de 2,1 millones de seguidores en Instagram el anillo que el cantante sinaloense le había regalado en señal de compromiso: Carlos Parra y Lillian Griego Credit: IG/ Lillian Griego Lillian Griego cuenta con más de 600,000 seguidores en YouTube. En sus videos frecuentemente aparecía su novio, Carlos Parra, contando aventuras, mostrando ropa y compartiendo detalles de su relación: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Parra formaba parte del grupo Los Parras y eran considerados como "joven promesa" del regional mexicano. Juntos crearon temas como "Ya te superé", "No me gusta perder", "Ya no es por ti" y "Recargado en la barra". Que en paz descanse.

