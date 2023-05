Novia de Carlos Parra rompe el silencio tras la muerte del cantante: "Me duele hasta respirar" La influencer Lillian Griego —la novia de Carlos Parra, fallecido en un accidente de auto— recordó a su gran amor en un emotivo mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Parra Lillian Griego Lillian Griego, la novia de Carlos Parra, recordó al joven cantante, fallecido en un accidente de tránsito a sus 26 años, con una conmovedora publicación en Instagram. "Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio", escribió la influencer. "Te amaré por el resto de mis días mi neno hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti", confiesa ella. Lillian acompañó sus palabras de varios videos de momentos felices junto a Parra. "Tenías un corazón enorme mi bebé, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste. Gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias. Gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo más hermoso que me pasó en esta vida. Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo nenito", añade su mensaje. Carlos Parra Lillian Griego Credit: Instagram/ Lillian Griego El video los muestra bailando juntos en medio de un supermercado, celebrando el Día de San Valentín, jugando con su mascota y a Parra llenando a su novia de besos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Daría mi vida por tenerte otra vez. Descansa en paz mi niño bello. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amo mi amor, por siempre. A todas las personas que amaban a mi Carlos, gracias por sus mensajes y sus oraciones en estos momentos tan difíciles. Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era. Gracias por ser parte de nuestra historia de amor", concluye Lillian. La pareja se había comprometido poco antes de Parra morir. "El respirar nos está doliendo a millones de personas con esta situación", le escribió una seguidora a Lillian. "Dios te de fortaleza".

