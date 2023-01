Carlos Mesber, exproductor de ¡Suelta la sopa!, habla por primera vez sobre Carolina Sandoval La relación entre el productor y la periodista venezolana no terminó en su día en los mejores términos. 2 años y medio después, Mesber ha hablado al respecto en su nuevo programa ¡Siéntese quien pueda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carlos Mesber; Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent (x2) La polémica salida de Carolina Sandoval en julio de 2020 del extinto programa de Telemundo ¡Suelta la sopa! acaparó en su día un sinfín de titulares en los diferentes medios de comunicación. La relación entre la periodista venezolana y el productor del show, Carlos Mesber, quien además es el padrino de su hija menor Amalia Victoria, no terminó en los mejores términos. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y, sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe qué hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda", llegó a declarar la también influencer a través de sus redes sociales unos días después de su abrupta salida del programa. Pero, ¿cómo es la relación actual entre Sandoval y Mesber a 2 años y medio de lo sucedido? Carlos Mesber Carlos Mesber, exproductor de ¡Suelta la sopa! | Credit: Mezcalent El productor fue preguntado días atrás al respecto en su nuevo programa ¡Siéntese quien pueda! (UniMas), donde por primera vez se pronunció sobre este controversial asunto. "Ahí te va una pregunta que todos quieren saber pero nadie se atreve a preguntar: ¿cómo va tu relación con Carolina Sandoval que una vez formó parte de uno de tus programas?", le preguntó Karla Gómez, quien es una de las panelistas del programa de entretenimiento de UniMas. Carolina Sandoval Carolina Sandoval, periodista e influencer | Credit: Mezcalent "Carolina Sandoval y yo mira ya hablamos, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, bueno en una gran parte y pues lo que se tenía que decir ya se dijo y pues bien, es una gran profesional, es una gran madre, es una gran persona y pues ella y yo sabemos", comentó Mesber sin entrar en detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿será que Carolina podría estar como invitada en el show en algún momento? "Sí, claro, claro, sería un placer", respondió el ahora productor de ¡Siéntese quien pueda! ¿Aceptaría la periodista sentarse en el programa?

