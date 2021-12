Carlos Marín, integrante de Il Divo, está en coma inducido; aseguran está grave Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo, se encuentra en un hospital de Manchester y reportan que se encuentra grave y en coma inducido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Mrín IL DIVO Carlos Mrín IL DIVO | Credit: (Photo by Timothy Norris/Getty Images) Carlos Marín, integrante del grupo musical Il Divo, fue hospitalizado en un nosocomio de Manchester en Reino Unido y hasta el momento se sabe que el cantante español se encuentra en estado grave y tuvo que ser inducido al coma. El cantante, quien ha conseguido fama mundial por formar parte de Il Divo, un grupo que ha popularizado el pop operístico, está en el área de terapia intensiva en el Manchester Royal Hospital, sin embargo, se desconoce la razón por la que terminó hospitalizado. De acuerdo con el diario El Español, Carlos Marín está grave, pero sus órganos permanecen estables. Además, revelaron que el cantante fue hospitalizado el pasado 8 de diciembre. Días antes de que ingresara al hospital, Il Divo anunció a través de sus redes sociales que habían tomado la decisión de retrasar algunos conciertos y realizarlos en el 2022 debido a que uno de sus integrantes tenía una enfermedad, sin dar más detalles. "Lamentablemente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo por el Reino Unido en diciembre de 2021 se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo lo lamenta profundamente ante sus fans, pero espera volver en el nuevo año y verlos a todos en el período previo a la próxima Navidad", se lee en el comunicado. Carlos Marín se incorporó a Il Divo en el 2003, desde ese entonces junto con sus compañeros ha logrado éxito internacional y el grupo ha vendido alrededor de 30 millones de discos en todo el mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

