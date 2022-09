Así de triste ha sido la primera reaparición de Carlos III como nuevo Rey de Inglaterra Cabizbajo, visiblemente afectado pero sin esquivar los saludos del pueblo, el hijo de Isabel III ha llegado al Palacio de Buckingham bajo los aplausos de los ciudadanos. Y también acompañado de la reina consorte, Camila de Cornualles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "La reina falleció en paz esta tarde en Balmoral". Con estas palabras la familia real inglesa comunicaba el fallecimiento de su soberana, la reina Isabel II. A la noticia de su muerte se une la del nombramiento de rey de su hijo Carlos III, quien esta mañana llegaba al palacio de Buckingham y era visto por primera vez bajo el título de monarca. Cabizbajo, triste y visiblemente afectado por la pérdida de su progenitora, saludó al pueblo que allí le esperaba y acompañado en todo momento por su esposa, la reina consorte, Camila de Cornualles. Rey Carlos III Rey Carlos III | Credit: (Photo by Carl Court/Getty Images) El monarca se dirigirá a la nación tras su primer encuentro con la primera ministra Lizz Truss, con quien se ha reunido en la Cámara de los Comunes, cumpliendo así uno de los deberes que recoge el protocolo en estos casos. El siguiente paso del monarca será llevar a cabo un discurso televisado al pueblo a las 6PM, hora local, el primero de muchos como rey de Inglaterra. Uno de los momentos más esperados. Rey Carlos III Rey Carlos III | Credit: (Photo by Chris Jackson/Getty Images) A pesar del dolor notable por su pérdida, el nuevo soberano saludó a los allí presentes que se congregaban desde primeras horas de la mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sábado será oficialmente proclamado rey en el Palacio de St. James de Londres con la lectura del documento pertinente y que, como es costumbre, se hace desde el balcón del edificio. Rey Carlos III Rey Carlos III y su esposa Camila | Credit: (Photo by Neil P. Mockford/Getty Images) La semana que viene, el cuerpo de la reina será trasladado desde Escocia hasta el Palacio de Buckingham, donde permanecerá 4 días abierto al público durante 23 horas cada día. Los funerales se esperan que sean entre el domingo 18 y lunes 19 en la Abadía de Westminster de Londres, aunque no está confirmado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así de triste ha sido la primera reaparición de Carlos III como nuevo Rey de Inglaterra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.