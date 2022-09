Carlos III recuerda emocionado a su madre y respalda a Camilla en su primer discurso como rey En su primera intervención como monarca, Carlos III habló del nuevo papel de su esposa Camilla en la familia real y de lo que espera de sus hijos en su reinado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su primera intervención pública tras asumir el trono, el rey Carlos III tuvo un emotivo recuerdo para su madre, la fallecida reina Isabel II, reforzó el papel que su esposa Camilla jugará en su reinado y lo que espera de sus hijos ahora que es el jefe de la familia real El rey, en su mensaje a la nación, prometió continuar con la labor de servicio de su madre, al mismo tiempo que expresó su profunda tristeza por su partida. "Le debemos la más sentida deuda que cualquier familia puede deber a su madre por su amor, afecto, guía, comprensión y ejemplo", expresó a través de una grabación que se transmitió a nivel mundial", dijo. "Esa promesa de servicio de por vida, la renuevo a todos ustedes hoy. Tal como lo hiciera la reina, con una devoción inquebrantable, yo también, ahora, prometo solemnemente y hasta el tiempo que Dios me dé, defender los principios constitucionales de nuestra nación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN King Charles III King Charles III | Credit: YUI MOK/POOL/AFP via Getty Images Durante el emotivo discurso grabado en el Palacio de Buckingham, el rey confirmó que su esposa Camilla, ahora será la reina consorte, mientras que su hijo mayor, el príncipe William, y su esposa, Kate Middleton, pasan a ser los príncipes de Gales, reportó People. "Hoy, estoy orgulloso de nombrarlo príncipe de Gales, Tywysog Cymru, el país cuyo título he tenido el gran privilegio de portar por la mayor parte de mi vida y deber", dijo Carlos, de 73 años. "Con Catherine a su lado, nuestros nuevos príncipe y princesas de Gales, sé que continuarán inspirando y dirigiendo nuestra conversación a nivel nacional, ayudando a llevar a los marginados al centro, donde se les puede dar ayuda vital". The Duke And Duchess Of Cambridge Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage El rey también mencionó a su hijo menor, Harry y su esposa, Meghan Markle, quienes dejaron de ser miembros en activo de la familia real y viven en California. "Este es un tiempo de cambio para mi familia", dijo. "Quiero expresar también, mi amor hacia Harry y Meghan, mientras continúan construyendo sus vidas en el exterior". ince Harry and Meghan Markle Credit: Samir Hussein/WireImage Por otra parte, aseguró que su esposa, será su pilar de apoyo durante su reinado, tal y como lo sido durante los últimos 17 años. "Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa Camilla. Para reconocer su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ahora se convertirá en mi reina consorte", expresó. "Sé que traerá la firme devoción del deber de lo que yo he llegado a depender tanto, a las exigencias de su nuevo papel". Prince Harry, Prince William, Meghan Markle, Kate Middleton y King Charles Credit: PHIL HARRIS/POOL/AFP via Getty Images Si bien el rey Carlos III se había preparado para su inevitable ascenso al trono toda su vida, la muerte de su madre ha sido un acontecimiento que no deseaba vivir. "Es el momento que he temido que llegara, como sé que muchas personas lo han hecho", expresó el rey a la primer ministro Liz Truss, en su primera audiencia como monarca, según People.

