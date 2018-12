El cambio, no obstante, solo es físico ya que internamente el actor asegura que sigue siendo el mismo de siempre. “Yo me veo igual. Un poquito el pelo más largo, un poquito más de pecho y tal, pero la actitud y mi ser interior es el mismo. Intento cambiar, pero no puedo. Me siento exactamente lo mismo. Juego a la PlayStation de la misma manera y ganó al FIFA”, dejó claro.